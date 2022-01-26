DSÖ: Afganistan'da sağlık sistemi çöküşün eşiğinde

Örgüt, Afganistan'da insan sağlığının tehlikeye düştüğünü söyledi. Sağlık sektöründeki tüm ilerlemelerin kaybedilebileceği uyarısı yapıldı.

Taliban'ın kontrolündeki Afganistan ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) uyarı geldi.

DSÖ, Afganistan'daki sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğu uyarısında bulunarak acil önlemlerin alınması çağrısı yaptı.

"İNSANLARIN SAĞLIĞI CİDDİ ŞEKİLDE TEHLİKEDE"

Açıklamada, Afganistan'ın sağlık sisteminin belkemiği olan sağlık programı çerçevesinde ülke genelinde 2 bin 331 sağlık tesisi aracılığıyla milyonlarca kişiye hizmet sağlandığı belirtilerek, ülkedeki insanların sağlığının ciddi şekilde tehlikede olduğu uyarısında bulunuldu.

"TÜM İLERLEMELERİN KAYBEDİLMESİ MUHTEMEL"

Afganistan'da şimdiye kadar sağlık sektöründeki tüm ilerlemelerin kaybedilmesinin muhtemel olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası camiaya, Afganistan'daki sağlık hizmetleri için derhal alternatif fon bulunması çağırısı yapıldı.

Açıklamada, gerekli acil önlemler alınmadığı takdirde ülkedeki sağlık sisteminin çökeceği vurgulandı.

"KRİZ TIRMANABİLİR"

Öte yandan Taliban geçici hükümetinin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Cavid Hajir, "Sağlık sektörüne yapılan yardımlar Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak dağıtılmazsa sağlık sektöründe kriz tırmanabilir ve insanlar sorunlarla karşı karşıya kalabilir." dedi.

Önceki hükümet döneminde Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen sağlık programı, uluslararası yardımların kesilmesiyle durduruldu.

HASTANELERİN YAŞADIĞI EKSİKLİKLER

Taliban'ın Afganistan yönetime geçmesinin ardından açlık ve sefaletin arttığı ülkede, başta koronavirüs hastaneleri olmak üzere sağlık kurumları ısınma, yakıt, elektrik, gıda, aşı, ilaç ve tıbbi teçhizat yoksunluğu içerisinde hizmet vermeye çalışıyor.

Diğer taraftan Taliban hükümetinin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hajir, Afganistan'daki rejim değişikliğinin ardından ülke genelindeki 37 koronavirüs hastanesinin çoğunun bütçe yetersizliği nedeniyle kapatıldığını ancak bunların yeniden faaliyete geçmesi için çalışmalarının sürdüğünü söylemişti.

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