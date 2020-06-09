DSÖ: Asemptomatik hastalardan koronanın bulaşması düşük

Dünya Sağlık Örgütü, konuyla ilgili farklı ülkelerden verileri inceledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" hastalardan virüsün bulaşmasının "çok nadir" olduğunu belirtti.

DSÖ'nün koronavirüse karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Cenevre'de yaptığı açıklamada, virüsün nasıl bulaştığıyla ilgili farklı ülkelerden gelen verileri incelediklerini kaydetti.

BELİRTİ GÖSTERMEYEN VAKALARLA İLGİLİ YENİ BULGU

Elde ettikleri verilere göre, koronavirüsün asemptomatik birinden başka birine bulaşmasının çok nadir olduğunu ifade eden Kerkhove, bu konuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi.

Kerkhove, hükümetlerin, koronavirüsün yayılmasını engellemek için semptom gösteren vakalara daha fazla odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Daha önceki çalışmalarda hastalık belirtisi göstermeyen birinin de virüsü kolayca yayabileceği ifade edilmişti.