DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge: AstraZeneca aşısını kullanmaya devam edin

Avrupalılara tartışmalı aşıyı kullanmaları yönünde çağrı yapan DSÖ yetkilisi, aşının faydalarının daha fazla olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, kanda pıhtılaşma iddialarının ardından birçok ülkede durdurulan ve tartışmaların odağına oturan Oxford-AstraZeneca aşısıyla ilgili açıklama yaptı.

Kluge, çevrim içi ortamda yapılan basın toplantısında konuştu, üst üste 3 hafta boyunca koronavirüs vakalarının Orta Avrupa, Balkanlar ve Baltık ülkelerinde artışa geçtiği uyarısında bulundu.

AVRUPALILARA ASTRAZENECA ÇAĞRISI

DSÖ yetkilisi, "Avrupa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı geçen yıl olduğundan daha fazla." dedi.

Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği aşıya ilişkin de konuşan Kluge, Avrupalıları bu aşıyı kullanmaya çağırdı.

"FAYDALARI RİSKLERİNDEN DAHA AĞIR BASIYOR"

Kluge, bazı ülkelerin aşıyı geçici olarak askıya almasına neden olan, kanda pıhtılaşma vakalarını da araştırdıklarını belirterek, "Ancak bu noktada, AstraZeneca aşısının şu ana kadarki faydaları risklerinden daha ağır basmaktadır ve hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşılardan olan Oxford-AstraZeneca'nın uygulanması, bazı ülkelerde, kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi hastalıklara neden olabileceği gerekçesiyle geçici olarak durdurulmuştu.