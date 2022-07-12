DSÖ: Covid-19 küresel bir acil sağlık durumu olmaya devam ediyor

DSÖ: Covid-19 küresel bir acil sağlık durumu olmaya devam ediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 salgının iki buçuk yılın ardından hala küresel bir acil sağlık durumu olmaya devam ettiği bildirdi.

Dünyayı 2.5 senedir etkisi altına alan ve birçok kişinin ölümüne sebep olan Covid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 salgını hakkında açıklamalarda bulundu.

DSÖ’nün bağımsız uzmanlardan oluşan Acil Durum Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Covid-19’un 30 Ocak 2020’de DSÖ tarafından "Uluslararası Önem Arz Eden Halk Sağlığı Acil Durumu" ilan etmesinden bu yana hala küresel bir acil sağlık durumu olmaya devam ettiği ifade edildi.

Son 2 haftada vakalar yüzde 30 arttı

Artan vakalar, devam eden viral evrim ve bazı ülkelerde sağlık hizmetleri üzerinde devam eden baskı nedeniyle Covid-19 salgınının hala acil bir durum olduğu anlamına geldiğini aktaran komite, son iki haftada DSÖ’ye bildirilen vakaların yüzde 30 arttığını ancak büyük ölçüde aşılardan kaynaklanan artan nüfus bağışıklığının hastaneye yatışları ve can kayıplarını azalttığını belirtti.





"Covid-19 hiçbir yerde bitmedi"



DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre’nin Cenevre kentinde sanal bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Covid-19 hiçbir yerde bitmedi" ifadelerini kullanarak, "Virüs bize doğru gelirken, biz de geri itmeliyiz." dedi.

6.5 milyona yakın insan hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre, dünya genelinde 561 milyon 978 bin 768 Covid-19 vakası tespit edilirken, 6 milyon 375 bin 51 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



