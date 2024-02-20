DSÖ Direktörü Ghebreyesus: Dünya, yeni salgına hazır değil Ghebreyesus, bilgi paylaşımı ve küresel koordinasyonda sorunlar olduğunu söyledi. DSÖ yetkilisi, "Sistemimizde boşluklar var" dedi.

AA & Ensonhaber

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, olası yeni bir salgın karşısında hazırlıklı olunmadığını söyledi.

Daha önceki bir açıklamasında Ghebreyesus, küresel salgınlarla istedikleri gibi mücadele edemediklerini belirtmişti.

Ghebreyesus, mücadelenin, "yalanlar ve komplo teorileri" nedeniyle sekteye uğradığını düşünüyor.

"Dünya yeni salgına hazır değil"

Son açıklamasında da koronavirüs salgını sırasında yaşanan pek çok sorunun hâlâ devam ettiğini belirterek, dünyanın yeni bir salgına hazırlıklı olmadığı uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, CNN'de katıldığı programda salgın dönemi ve sonrasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koordinasyonda sorun var

DSÖ Direktörü, koronavirüs salgınında "zamanında ve şeffaf" bilgi paylaşımı ve küresel koordinasyonda yaşanan sorunların sürdüğünü ifade etti.

"Bir şey olursa, hazırlıklı olmadığımız için her şey olabilir"

Ghebreyesus, aşı ve ilaç gibi salgınla mücadelede kullanılan araçların ve önemli bilgilerin paylaşılmasını kolaylaştırmak için tüm ülkeleri "pandemi anlaşmasını" imzalamaya çağırarak şöyle dedi: