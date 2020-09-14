Dolar
7.4969
0.3251%
Euro
8.8997
0.5116%
Altın
1942.23
0.0979%
Borsa
1108.53
0.5287%
G. Altın
468.399
0.4652%
Bitcoin
77803.83
0.3256%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    DSÖ: Ekim ve kasımda koronadan can kaybı artacak

    Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, salgınla yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 13:29
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    DSÖ: Ekim ve kasımda koronadan can kaybı artacak

    Koronavirüs salgını kaynaklı vaka sayısı, son dönemde yükselişe geçti.

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 55 ülkede 51 binden fazla vaka tespit edildiğini bildirdi.

    DSÖ, 14 Eylül'de dünya genelinde 307 bin 930 koronavirüs vakası ile en yüksek sayının kayda geçtiğini açıkladı.

    "AŞIYLA ORTADAN KALKACAK GÖRÜŞÜ YANILTICI"

    AFP'ye konuşan DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, koronavirüs aşısının bulunmasıyla salgının ortadan kalkacağı yönündeki düşüncenin yanıltıcı olduğunu ifade etti.

    "SALGINLA YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ"

    Ekim ve kasım aylarında salgının daha ölümcül bir hal alacağını belirten Kluge, "Pandemiyle başa çıkmanın en önemli yolu onunla yaşamayı öğrenmekten geçiyor." dedi.

    Örgütün yetkilisi, ülkelerin "salgının er ya da geç bitmesi" konusunda olumlu mesaj beklediğini sözlerine ekledi.

    DSÖ: Ekim ve kasımda koronadan can kaybı artacak #1

    Hans Kluge

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir