DSÖ: Koronavirüsten ölümler, resmi rakamlardan çok fazla

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsten dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 1 milyonu geçen resmi rakamlardan çok daha fazla olduğunu savundu.

ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu kapsamında salgına ilişkin düzenlenen etkinliğe video konferans yoluyla katılan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının dünya genelinde gidişatına değinerek, "Dün, koronavirüse karşı ortak mücadelemizde tatsız bir dönüm noktası oldu. Bir milyon insanın bu yeni virüsten dolayı hayatını kaybettiği teyit edildi. Gerçek sayı kesinlikle bundan daha yüksek. Daha fazla insan da dünyanın her yerindeki hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor." dedi.

"DAYANIŞMA OLMADAN BİLİM VE ÇÖZÜMLER ETKİSİZ"

Bireylerin, toplumlar ve ekonomilerin korku ve belirsizliğin pençesinde olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Bilim, bize yeni testler, terapötikler ve umarız ki bir aşı şeklinde çözümler sunuyor. Ancak dayanışma olmadan bilim ve çözümler etkisiz kalacaktır." uyarısında bulundu.

COVAX'A ÇİN, RUSYA VE ABD KATILMADI

DSÖ eş güdümünde yürütülen Koronavirüs Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) hakkında da bilgi veren Ghebreyesus, dünya nüfusunun yüzde 70'ine tekabül eden 167 ülkenin şimdiye kadar COVAX'a katıldığını bildirdi.

Koronavirüs aşısının tüm ülkelere eşit ve adil şekilde dağıtılmasını amaçlayan COVAX'a Çin, Rusya ve ABD ise henüz katılmadı.

DSÖ, COVAX vasıtasıyla 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşıya ulaşmayı hedefliyor.