DSÖ'den Avrupa'ya koronavirüs aşısı ve maske çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Kluge, sonbahar ve kış mevsimi öncesi Avrupa'da tedbirlerin artırılmasını istedi. Kluge, "Virüs hiç gitmedi, can almaya devam ediyor" dedi.

Avrupa'da yeniden koronavirüs aşısı uygulamalarının hızlandırılması ve maske kullanımının geri getirilmesi tartışılıyor.

Açıklamayı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge yaptı.

"Aşı ve maske geri getirilmeli"

Kluge, Reuters'a verdiği demeçte, Avrupa ülkelerinin, Omicron kaynaklı koronavirüs vakalarındaki artışla mücadele etmek için aşı alımını hızlandırması ve maske takmayı geri getirmesi gerektiğini savundu.

Sonbahar ve kış ayalarına işaret eden Kluge, sağlık sistemi üzerinde oluşabilecek yüke karşı önlemlerin şimdiden alınması gerektiğini söyledi.

Vakalar artıyor

Geçen hafta Avrupa'da 3 milyona yakın yeni koronavirüs vakası rapor edildi. Bu da dünyadaki tüm yeni vakaların neredeyse yarısı anlamına geliyor.

Hastaneye yatış oranları aynı dönemde iki katına çıkarken, haftalık 3 bine yakın ölüm kaydedildi.

"Vakalarda artış var." diyen Kluge, aşıda takviye dozun yanı sıra maske takmanın ve daha iyi havalandırmanın teşvik edilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Toplum, kapanmalara hazır değil"

Çok daha katı önlemlerden kaçınmak için bu adımların atılmasını savunan DSÖ yetkilisi, "Toplumun ısmarlama kapanmalara hazır olduğunu düşünmüyorum." diye ekledi.

"Virüs hiç gitmedi, can almaya devam ediyor"

Kluge, "İnsanlar bazen 'virüs geri mi döndü?' diye soruyor. Hiç gitmedi. O hâlâ orada. Yayılıyor. Mutasyon geçiriyor. Ve ne yazık ki, çok can almaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.