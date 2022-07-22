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    DSÖ'nün aşı hedefi tutmadı: Yoksul ülkelere karşı eşitsizlik sürüyor

    Zengin ülkelerde her 4 kişiden üçü tam aşılanırken yoksul ülkelerde her 7 kişiden biri aşılandı.
    • 22.07.2022 - 04:23
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 05:15
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    DSÖ'nün aşı hedefi tutmadı: Yoksul ülkelere karşı eşitsizlik sürüyor

    Oxford Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşu ortaklı ‘Verideki Dünyamız’ adlı girişimin açıklamasına göre, “Dünya nüfusunun yüzde 66,8'i en az bir doz COVID-19 aşısı almıştır. Dünya çapında 12.25 milyar doz uygulandı ve şu anda her gün 4.94 milyon doz uygulanıyor. Düşük gelirli ülkelerdeki insanların sadece yüzde 19,4'ü en az bir doz almıştır” denildi.

    Yoksul ülkelerde 7 kişiden 1'i aşılanabildi

    Açıklanan oranlara göre yüksek gelirli ülkelerde her 4 kişiden üçü bir yıl içinde tam aşılanırken, düşük gelirli ülkelerde bu oran her 7 kişide 1’e düştü.

    DSÖ: "Salgını bitirmek için aşı eşitsizliği bitmeli"

    AA'nın haberine göre; aktivistler, virüsün yayılmasını yavaşlatmak ve gelecekteki varyantları önlemek için küresel aşılanmanın eşit oranda hızlandırılması gerektiğinin altını çizerken DSÖ, bu hafta Kovid-19 vaka sayılarının üçe katlandığını ve hastaneye yatanların sayısının ikiye katlandığını belirtti.

    DSÖ nün aşı hedefi tutmadı: Yoksul ülkelere karşı eşitsizlik sürüyor #1


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