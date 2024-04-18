Dubai'de yaşanan sel sonrası bulut tohumlama yöntemi tartışılıyor Su sıkıntısına çözüm arayan BAE'de yapay yağmur yöntemine başvuruluyor. Ancak meydana gelen sel felaketinin, bu durumla ilgili olmadığı belirtiliyor.

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ensonhaber.com

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) şiddetli yağışın hayatı altüst etmesinin ardından bulut tohumlama yöntemi gündeme geldi.

Günlük yaşamı durma noktasına getiren yağışlardan etkilenen Dubai'de araçlar, yollarda mahsur kaldı.

Dubai sakinleri, botlarla ve şişme yataklarla mahsur kaldıkları yerlerden kurtulmaya çalışırken, yapay yağmurun bu duruma yol açtığı konuşuluyor.

24 saat içinde 1,5 yıllık yağışın meydana gelmesi, soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Bulut tohumlama nedir

Bulut tohumlama, özellikle yağışları artırmak veya dolu gibi istenmeyen yağış biçimlerini önlemek için hava durumunu değiştirmeye yönelik bir yöntem olarak biliniyor.

Bu sistem, etrafında su buharının yoğunlaşarak kar taneleri veya yağmur damlaları oluşturduğu, "buz çekirdeği" görevi gören bulutlara küçük parçacıklar ekleyerek işliyor.

BAE'de su sıkıntısına çare arayışları

Yıllardır kullanılan yöntem, BAE'de su sıkıntısına çare olması için devreye alındı.

Sel felaketleri sonrası sosyal medyada yapılan yorumlarda, aşırı hava koşullarının bulut tohumlama operasyonlarından kaynaklanmış olabileceğine dikkat çekildi.

İklim değişikliğinden kaynaklanıyor

BBC'nin aktardığına göre, bulut tohumlama uçakları pazar ve pazartesi kullanıldı. Selin yaşandığı salı günü ise kullanılmadı.

Aşırı yağışların, bu yöntemden ziyade, iklim değişikliğinden kaynaklandığı uzmanlar tarafından dile getiriliyor.

Bulut tohumlamanın zorlukları

Bulut tohumlama, karmaşık bir teknik olarak göze çarparken, etkinliği de tartışılıyor. Söz konusu yöntem, bazı zorluklar barındırıyor.

- Tohumlama için doğru bulutları belirlemedeki zorluk.

- Genel hava koşulları üzerindeki belirsiz etki.

- İstenmeyen sonuçların ortaya çıkma potansiyeli.

Bu zorluklara rağmen bulut tohumlama dünyanın pek çok yerinde, özellikle de su kıtlığıyla mücadele eden bölgelerde kullanılıyor.

Söylentilere ret

Bazı meteorologlar, BAE'deki şiddetli yağışın önceden tahmin edildiğini söyleyerek, bulut tohumlama söylentilerini geri çevirdi.

Abu Dabi'deki Khalifa Üniversitesi Çevre ve Jeofizik Bilimleri Bölüm Başkanı Profesör Diana Francis, şu ifadeleri kullandı:

Bu tür yoğun ve büyük ölçekli sistemler tahmin edildiğinde, bir hayli masraflı bir işlem olan bulut tohumlama yapılmaz. Çünkü bölgesel ölçekte böylesine güçlü sistemleri tohumlamaya gerek yok.

Şiddetli yağış öncesi yapılan tahmin

Bulut tohumlama etkilerini hesaba kaymayan bilgisayar modellerinin, 24 saat içinde yıllık yağış miktarının çok üzerinde yağmur yağacağını öngördüğünün altı çizildi.

BAE'nin yanı sıra Çin ve ABD'nin de bulut tohumlama yöntemine başvurduğuna dikkat çekiliyor.