Duhok'ta PKK rahatsızlığı: Iraklılar, teröristlerin bölgeden çıkarılmasını istiyor Kentte yaşayan halk, teröristler nedeniyle köylerin boş kaldığını söyledi. Tarımın olumsuz etkilendiği belirtilerek, "İnsanlar köylerini ziyaret edemiyor" denildi.

AA

Irak halkı, Duhok kentindeki terör örgütü PKK'nın varlığından rahatsızlığını dile getirdi.

Kente bağlı Amedi ilçesinde yaşayan halk, teröristlerin işgali altındaki köylerine ve arazilerine giremiyor.

Turizm ve tarım bu durumdan olumsuz etkilenirken, terör örgütünün bölgedeki varlığına son verilmesi çağrısı yapıldı.

Köylerde PKK varlığı

PKK'nın bölgedeki varlığı, halkın köylerine erişimini engellerken bölgede tarım ve turizm gibi iş alanlarının da önünü tıkıyor.

Duhok'un Amedi ilçesinde yaşayan Azad Amedi isimli Iraklı, terör örgütü PKK'dan bölgedeki köylerin çok etkilendiğini ve birçok kişinin köylerini bırakıp kent merkezine gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Bölgede 4-5 köy dışında kimse kalmadı

Tarım ve hayvancılık anlamında Amedi'nin Irak'ın en büyük ilçesi olduğunu belirten Amedi, şöyle konuştu:

Bölgede 4-5 köy dışında kimse kalmadı, hepsi Duhok'a taşındı. Biz bu (terör örgütü PKK) yabancı güçlerin burada kalmasını istemiyoruz. İnsanların yerlerine dönmesini istiyoruz.

PKK varlığı sona ererse tarım canlanacak

Amedi, halkın bazı köylere ve dağlık kesimlere gitmekten korktuğuna dikkati çekerek, terör örgütü PKK'nın varlığının sona ermesi halinde bölgede çalışma hayatının ve tarım faaliyetlerinin de canlanacağı yorumunda bulundu.

Yabancı turistler tereddüt yaşıyor

Amedili Muhammed Şali de ilçenin dünyadaki en eski yerleşim alanlarından biri ve önemli bir turizm bölgesi olduğunu belirterek, yaz mevsiminde bölgeye yönelik ilginin arttığını dile getirdi ve ekledi:

Ancak bölgemizde bulunan (terör örgütü PKK) yabancı güçlerin varlığından dolayı yabancı turistler Erbil'e ve Duhok'a kadar gidiyor ama bölgemize gelme konusunda tereddüt yaşıyor.



Yerli turist ve bölge insanları için de aynı tereddüt söz konusu.

İnsanlar köylerini ziyaret edemiyor

Güçlü ülkeler ve yetkililerden bu sorunun çözülmesini ve bölgede turizmin ve diğer iş alanlarının geliştirilmesini talep eden Şali, şunları söyledi:

Bölgede bulunan köylerde birçok zirai ürün elde ediliyor ancak bu meseleden dolayı yüzlerce köy terk edildi.



Bu da tarıma kastediliyor demektir. Oralarda bulunan (terör örgütü PKK) yabancı güçlerden dolayı insanlar köylerini ziyaret edemiyor ve orada çalışmıyor.

800 köyün yeniden inşası sekteye uğradı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin Şubat 2021'de yaptığı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın bölgede dağları ve yerleşim alanlarını işgali nedeniyle 800 köyün yeniden inşası tamamlanamazken, terör örgütü çiftçilerin topraklarına erişimini de engelliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)