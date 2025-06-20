Dünya genelinde İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı protestolar çoğalıyor

İsrail'in 13 Haziran 2025'te İran'ın nükleer tesisleri, balistik füze üsleri ve üst düzey askeri yetkililere yönelik başlattığı geniş çaplı hava saldırıları, dünya genelinde güçlü tepkilere neden oldu.

İran'ın başkenti Tahran'da, cuma namazı sonrası binlerce kişi İnkılap Meydanı'nda toplanarak İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

224 KİŞİ ANISINA SAYGI DURUŞU

İran bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve altı nükleer bilim insanı dahil 224 kişinin anısına saygı duruşunda bulundu.

İran medyası, Kum kentindeki Cemkeran Camii'nde de benzer protestoların düzenlendiğini ve halkın 'İsrail'e sert misilleme' çağrısı yaptığını bildirdi.

Gösterilerde, İran yönetiminin 'Gerçek Vaat-3' operasyonuyla İsrail'e yönelik balistik füze saldırıları da destek gördü.

"BÖLGEYİ İSTİKRARSIZLAŞTIRAN PERVASIZ BİR EYLEM"

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Surau Tabung Camii önünde cuma namazı sonrası bir araya gelen yüzlerce kişi, İran'a destek gösterisi düzenledi.

Göstericiler, İran bayrakları ile İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarını ve uluslararası baskıları protesto etti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail'in saldırılarını 'bölgeyi istikrarsızlaştıran pervasız bir eylem' olarak nitelendirerek, uluslararası toplumu diplomasiye dönmeye çağırdı.

Göstericiler, İran'ın bölgedeki direnişine destek verirken, Filistin meselesine de vurgu yaptı.

FRANSA'DA DA PROTESTOLAR HAKİM

Fransa'nın başkenti Paris'te ise benzer bir ton hakimdi.

Binlerce kişi, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların sona ermesi için barış çağrısında bulundu.

Paris'teki gösterilerde, "Savaşa Hayır" ve "Orta Doğu'da Barış" yazılı pankartlar taşındı.

Göstericiler, çatışmaların bölgeyi daha büyük bir kaosa sürükleyebileceği uyarısında bulunarak, uluslararası toplumdan ateşkes için acil adım atmasını talep etti.

Fransa'nın, İsrail'in savunma taleplerine henüz net bir yanıt vermediği belirtilirken, göstericiler BM'nin devreye girmesini istedi.

"İSRAİL'İN SALDIRILARI DURDURULSUN"

Avusturya'nın başkenti Viyana'da da İsrail'in hem İran'a hem de Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Viyana'daki gösterilerde, Filistin bayraklarının yanı sıra İran’a destek mesajları da dikkat çekti.

Göstericiler, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki eylemlerine paralel olarak İran'a yönelik saldırılarının, bölgedeki gerilimi artırdığını vurguladı.

Avusturya'daki protestolarda, "Filistin'e Özgürlük" ve "İsrail'in Saldırıları Durdurulsun" sloganları atıldı.