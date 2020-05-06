Dünya genelinde koronavirüs tablosunda son durum

Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 260 bini geçti.

Dünya genelinde koronavirüs salgını can almaya devam ediyor.

Koronavirüs vakalarına ilişkin verilerin güncellendiği yeni tabloya göre dünya genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 260 bin 448'e, vaka sayısı 3 milyon 768 bin 63'e ulaştı.

EN FAZLA CAN KAYBI ABD'DE

Korona yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 72 bin 767 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 29 bin 684 can kaybıyla İtalya, 29 bin 427 ile İngiltere, 25 bin 857 ile İspanya, 25 bin 531 ile Fransa, 8 bin 339 ile Belçika, 7 bin 966 Brezilya, 6 bin 933 ile Almanya, 6 bin 418 ile İran, 5 bin 204 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

1000'DEN FAZLA ÖLÜM GÖRÜLEN ÜLKELER

Kanada (4 bin 43), Türkiye (3 bin 584), İsveç (2 bin 941), Meksika (2 bin 507), İsviçre (1795), Hindistan (1768), Ekvador (1569), Rusya (1537), Peru (1444), İrlanda (1339) ve Portekiz (1089).