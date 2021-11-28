Dünya Sağlık Örgütü'nden çağrı: Sınırları hemen kapatmayın

Koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron'dan sonra sınırlarını kapatma kararı alan birçok ülkeye çağrılarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü, ülkelerin acele etmemesini istedi.

Kovid-19’un yeni mutasyonu Omicron nedeniyle sınırlarını kapatan ülkelere, Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı geldi.

Omicron nedeniyle birçok ülke Güney Afrika’ya seyahat kısıtlaması uygulamasının ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel bir endişeye neden olan ve daha bulaşıcı olduğu iddia edilen Omicron hakkında açıklamalarda bulundu.

DSÖ, ÜLKELERİ ACELE ETMEME ÇAĞRISINDA BULUNDU

DSÖ, Omicron’un virüsün diğer mutasyonlarından daha bulaşıcı olduğunu gösteren bir veri olmadığını aktardı. Omicron’un diğer mutasyonlara kıyasla daha şiddetli hastalığa, farklı semptomlara veya daha hızlı yayıldığına dair bir kanıt olmadığını vurgulayan DSÖ, ülkeleri sınırlarını kapatmak için acele etmemeye çağırdı.





"BİRLİKTE ÇALIŞIRSAK VİRÜSÜN ÜSTESİNDEN GELİRİZ"

DSÖ, seyahat kısıtlamalarının Kovid-19'un yayılmasını azaltmada rol oynayabileceğini fakat "hayatlar ve geçim kaynakları üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu" belirtti.

Omicron mutasyonuna ilişkin araştırmaların devam ettiğini aktaran DSÖ, ülkelere "gereksiz yere müdahaleci olmamaları ve bilimsel temelli bir yaklaşım benimsemeleri" konusunda tavsiyede bulundu.

Omicron mutasyonun artık dünyanın çeşitli bölgelerinde de tespit edildiği ve Afrika'yı hedef alan seyahat yasaklarının küresel dayanışmaya zarar verdiğini ifade eden DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, "Çözümler için birlikte çalışırsak virüsün üstesinden gelebiliriz" dedi.

"VAKA SAYILARININ OMICRON KAYNAKLIĞI OLDUĞUNA DAİR ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

DSÖ’nün Virüs Evrimi Teknik Danışma Grubu (TAG-VE) tarafından yapılan açıklamada, "Güney Afrika'nın Omicron mutasyonundan etkilenen bölgelerinde Kovid-19 için pozitif test eden kişilerin sayısı arttı, ancak bunun Omicron veya diğer faktörlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için epidemiyolojik çalışmalar devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

TAG-VE, "Ön veriler, Güney Afrika'da artan hastaneye yatış oranları olduğunu öne sürse de bunun nedeni, Omicron mutasyonundan kaynaklanmaktan ziyade, genel olarak enfekte olan insan sayısının artması olabilir" dedi.

OMICRON'UN ENDİŞE DÜZEYİNİ ANLAMANIN BİRKAÇ HAFTA SÜRECEĞİ BİLDİRİLDİ

TAG-VE ön verilere göre, daha önce Kovid-19 olan kişilerin Omicron mutasyonu ile yeniden enfekte olabileceğini aktararak, şimdiye kadar bildirilen enfeksiyonların daha hafif hastalanma eğiliminde olan genç bireyler arasında olduğunu belirtti. TAG-VE, Omicron mutasyonunun endişe düzeyini anlamanın birkaç hafta süreceğini açıkladı.

Öte yandan Omicron mutasyonu şu ana kadar, Hollanda, Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka ve Avusturalya’da tespit edildi.



