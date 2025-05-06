Dünya Türk İHA'larını tercih ediyor: İsrail alarma geçti!

Haber Merkezi

Türkiye’nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği insansız hava araçları (İHA), dünya genelinde birçok ülkenin ilgisini çekerken, İsrail tarafında bu gelişme endişeyle karşılanıyor.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Türk savunma sanayi ürünlerinin küresel çapta artan satışları, İsrail hükümeti tarafından stratejik bir tehdit unsuru olarak değerlendiriliyor.

Özellikle 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde süren askeri operasyonlar ve bölgedeki diğer gerilim alanlarında (Lübnan, Yemen, İran ve Suriye) İsrail’in saldırgan politikaları eleştirilirken, Türkiye’nin savunma alanındaki bağımsız hamleleri dikkat çekmeye devam ediyor.

“TÜRKİYE, DRONE TEKNOLOJİSİNDE DÜNYADA İLK ÜÇ ÜLKE ARASINDA YER ALIYOR”

İsrail’in en çok okunan gazeteleri arasında yer alan Jeruselam Post, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın bir zamanda söylediği, “Türkiye, drone teknolojisinde dünyada ilk üç ülke arasında yer alıyor” ifadelerine atıfta bulunarak yerli üretim olan İHA’ların Tel Aviv’i endişeye sürüklediğini belirtti.

İSRAİL, TÜRK İHA'LARINA İLGİDEN RAHATSIZ

İsrail basınına konuşan Tel Aviv Üniversitesi Dayan Merkezi’nde kıdemli araştırmacı olan Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak Türkiye’nin İHA üretiminde artık İsrail’e potansiyel bir stratejik engel oluşturduğunu ve insansız hava aracı üretiminde Türkiye için dönüm noktası olduğunu söyledi.

Yanaracok, Türkiye’nin İHA ve SİHA konusunda en gelişmiş ülkeler arasında olduğunu belirterek, İsrail ve ABD’nin teknolojilerinden esinlendiğini ve uygun fiyata üretilerek birçok ülke tarafından tercih edildiğini kaydetti.

"ETİYOPYA TÜRK YAPIMI DRONE'LAR İLE ZAFER KAZANDI"

Ayrıca Türkiye’nin yıllar içinde savunma sanayi alanında güç kazandığı, özellikle Afrika ülkelerinin Türk İHA’larının etkisini görerek satın aldıklarını, Etiyopya’nın isyancılara karşı Türk drone’larını kullanarak zafer kazandığını ekledi.

İSRAİL DRONE'LARIN SURİYE VE LÜBNAN'A SATILMASINDAN ENDİŞELİ

Türkiye’nin insansız hava araçlarının teknolojisi ve ihracat yönünde direkt olarak İsrail’e rakip olduğu, aynı zamanda jeopolitik açıdan İHA’ların Suriye ve Lübnan semalarında da görülebileceğini bu nedenle Tel Aviv için tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Öte yandan Ankara hükümetinin Suriye ordusuna silah ve mühimmat tedarik edeceğini açıkça belirttiğini ifade eden gazete Suriye’de Türk İHA’larının konuşlandırılabileceğinin de altını çizdi.