Dünyada 2020'de yaşananlar

Birçok olayın yaşandığı 2020 yılına damga vuran koronavirüs salgını oldu.

2020 yılının ilk çeyreğinde koronavirüs salgını Çin'in dışına yayılarak birçok ülkede can kaybına neden oldu.

Küresel pandemiye dönüşen hastalık, ülkeleri karantina uygulamasına zorladı.

SALGIN İLAN EDİLDİ

Çinli yetkililer, koronavirüs ortaya çıktığı Vuhan'a ilk kez ekip göndererek araştırmalara başladı. Çin'in farklı kentlerine yayılmasının ardından dünyada birçok ülke ve bölgeye de sıçrayan ve can almaya başlayan hastalık salgın ilan edildi.

MASKE, KARANTİNA, KISITLAMALAR...

Dünyada alınan önlemler kapsamında "maskeler" günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi, karantina, seyahat kısıtlaması gibi uygulamalara geçildi.

ABD-İRAN GERİLİMİ

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin Irak'ta havaalanına düzenlediği füze saldırısında öldürüldü. Süleymani'nin ölümü bölgede İran-ABD gerilimini artırdı.

İran, ABD'nin Irak’taki üslerini peş peşe vurdu, ABD ise İranlı kişi ve firmalara yaptırım kararı aldı. Tarafların on yıllardır süren gerginliği bu gelişmelerin ardından had safhaya çıktı, hatta "Orta Doğu'da yeni bir savaş kapıda mı?" sorularını gündeme getirdi.

UKRAYNA UÇAĞI İRAN'DA DÜŞÜRÜLDÜ

Bu dönemde ABD'nin Irak'taki üslerini vuran İran'da, Ukrayna Hava Yolları'na ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düştü ve uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmadı. İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü açıkladı.

Fransa'da emeklilik reformu, Şili'de hükümet krizi, Lübnan'da ekonomik kriz ve Hindistan'da Vatandaşlık Yasası protesto edildi, bu gösteriler yer yer şiddet olaylarına dönüştü ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

TEK TARAFLI ORTA DOĞU BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna duyurdu. Trump, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı plan kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini açıkladı.

Plana birçok ülke ve kuruluş tepki gösterirken, dünya genelinde Müslümanlar sokaklara dökülerek planı protesto etti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas "Kudüs satılık değildir." diyerek planı reddetti.

2020'nin ocak, şubat ve mart aylarında şu önemli gelişmeler yaşandı:

2 OCAK

- Çin'de nedeni henüz bilinmeyen ve Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu'na (SARS) benzetilen "gizemli solunum yolu hastalığı"nda 59 kişi hayatını kaybetti.

- Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn hakkında kırmızı bülten çıkardı.

3 OCAK

- Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürüldü.

5 OCAK

- İran hükümeti, nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacağını duyurdu.

7 OCAK

- İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda 56 kişi öldü, 213 kişi yaralandı. İzdiham nedeniyle ertelenen defin işlemi 8 Ocak'ta yapıldı.

- İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi lideri Pedro Sanchez başbakanlığında kurulan sol koalisyon hükümeti, 8 siyasi partinin dış desteğiyle meclisten güvenoyu aldı. İspanya'da diktatör Franco sonrası demokrasi tarihinde (1977'den bu yana) ilk kez bir koalisyon hükümeti kuruldu.

8 OCAK

- İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu açıkladı. İran, saldırılarda en az 80 ABD askerinin öldüğünü iddia etti. Ancak Amerikalı yetkililer, saldırıda hiçbir Amerikalının yaşamını yitirmediğini açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırdığını bildirdi.

- İran'ın başkenti Tahran'da Ukrayna Hava Yolları'na ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağının, Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düştü. Yolcu ve mürettebat 176 kişiden kurtulan olmadı. İran Genelkurmay Başkanlığı, 11 Ocak'ta uçağın "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıkladı.

- İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın Kraliyet ailesinin "üst düzey" üyeliğini bırakacaklarını bildirdi.

9 OCAK

- İngiltere'nin AB'den ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

10 OCAK

- Nijer'in Mali sınırındaki bir askeri karakola düzenlenen terör saldırısında 89 kişi hayatını kaybetti.

11 OCAK

- Umman Sultanı Kabus bin Said 79 yaşında hayatını kaybetti ve ülkede 3 gün yas ilan edildi.

15 OCAK

- Mısır polisi, Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına aldı. Ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, bilgisayar ve cep telefonlarına el koyarak dışarıyla iletişimlerini kesti. Mısır polisinin bu davranışı uluslararası kamuoyundan tepki çekti. Gözaltına alınanlardan Türk vatandaşı Hilmi Balcı 16 Ocak'ta, Mısır vatandaşı 3 çalışan 19 Ocak'ta 10 bin 500'er cüneyh (yaklaşık 3 bin 500 TL) kefaletle serbest bırakıldı.

16 OCAK

- Temsilciler Meclisinde kabul edilen ABD Başkanı Donald Trump'ın azline ilişkin iki maddenin Senato'ya resmen iletilmesinin ardından Trump'a yönelik yargı süreci Senatoda başladı.

23 OCAK

- Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Gambiya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı adına, Arakanlı Müslümanlara yapılan soykırım nedeniyle Myanmar'a karşı açtığı davada, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri almasına hükmetti. UAD, Arakanlı Müslümanların "gerçek ve acil tehdit altında olduğuna" karar verdi.

24 OCAK

- İskoçya polis teşkilatı başörtüsünü resmi üniforma seçenekleri arasına dahil etti.

26 OCAK

- Amerikalı ünlü basketbolcu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna, Kaliforniya'da geçirdikleri helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kazada 7 kişi daha yaşamını yitirdi.

- Dünyanın en büyük çift motorlu ticari uçağı Boeing 777X'in ilk deneme uçuşu başarıyla tamamlandı.

28 OCAK

- ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı.

31 OCAK

- Birleşik Krallık, 31 Ocak itibarıyla AB üyeliğinden 47 yıl sonra resmen ayrıldı.

4 ŞUBAT

- ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı New Jersey eyaletindeki Paterson şehrine ilk kez Türk kökenli Emniyet Müdürü atandı. Paterson Polis Teşkilatında 32 yıldır görev yapan İbrahim Mike Baycora, Paterson Belediyesi'nde düzenlenen törenle yemin ederek resmen görevine başladı.

5 ŞUBAT

- ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da yapılan oylamada kendisine yönelik "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" başlıklı azil maddelerinin oylamasında aklandı.

7 ŞUBAT

- Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da inşa edilen ve şehrin ilk camisi olma özelliği taşıyan Ljubljana Camisi ve İslam Kültür Merkezi'nde ilk cuma namazı kılındı.

9 ŞUBAT

- İngiliz hava yolları British Airways (BA), Atlantik'i 4 saat 56 dakika geçerek sesten yavaş ticari uçuşlar için yeni bir rekor kırdı.

11 ŞUBAT

- Irak'ta Erbil 2. Ceza Mahkemesi, 17 Temmuz 2019'da Erbil kentindeki bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Türk diplomat Osman Köse'nin faillerinden ikisi için idam kararı aldı.

13 ŞUBAT

- ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkilerini "Kongre'nin onayı olmaksızın" kullanmasını engelleyen karar tasarısını kabul etti.

18 ŞUBAT

- Afganistan Seçim Komisyonu, 28 Eylül'de düzenlenen seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yeniden bu göreve seçildiğini duyurdu.

19 ŞUBAT

- Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentindeki iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, ırkçı terörist saldırgan 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulundu.

23 ŞUBAT

- Almanya'nın Hamburg eyaletinde yapılan Eyalet Meclisi seçimlerinde 13 Türk kökenli siyasetçi meclise girdi.

- Hindistan'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolarda başkent Yeni Delhi'de 4 günde 53 sivil hayatını kaybetti. Ülke genelinde Aralık 2019'dan bu yana devam eden protestolarda 79 sivil hayatını kaybetti.

25 ŞUBAT

- Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle 91 yaşında öldü.

- Bilim insanları, nefes almadığı genetik olarak ispatlanan bir parazit keşfetti.

28 ŞUBAT

- İngiltere, terör örgütü PKK'nın yapılanmalarından TAK ve HPG'yi de "terör örgütleri listesi"ne aldı.

29 ŞUBAT

- ABD ile Taliban temsilcileri, Afganistan'da barış sürecini başlatan "Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması"nı imzaladı.

2 MART

- BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame istifa ettiğini açıkladı. Bu göreve 20 Kasım’da halihazırda BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü olan Bulgar diplomat Nickolay Mladenov atandı.

4 MART

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda Ağustos 2018'den bu yana etkili olan ve 2 bin 264 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Ebola salgınında tedavi gören son hasta taburcu edildi.

6 MART

- Londra'nın finans merkezi City of London, 3 yıl önce Myanmar lideri Aung Sang Suu Çii'ye verilen "Freedom of City" adlı ödülü Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet eylemleri nedeniyle geri çekti.

8 MART

- İran'da mart ve nisan ayında "alkolün koronavirüse iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte içki kullanarak zehirlenen 728 kişi hayatını kaybetti.

10 MART

- Rus Parlamentosu'nun alt kanadı Duma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in devlet başkanlığı görev süresini uzatacak anayasa değişikliği düzenlemesini kabul etti.

11 MART

- Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti.

17 MART

- NATO müttefikleri, Kuzey Makedonya'nın üyelik sürecini onayladı. Kuzey Makedonya, 27 Mart'ta tüm resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından NATO'nun 30'uncu üyesi oldu.

23 MART

- Çad'da terör örgütü Boko Haram'ın ordu mensuplarına düzenlediği saldırıda, 98 asker yaşamını yitirdi.

24 MART

- Mozambik'te düzensiz göçmenleri taşıyan bir kamyonda 64 kişinin cansız bedeni bulundu.

26 MART

- Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant, hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti.

28 MART

- Filistinli kadın gerilla Theresa Halsa (66) Ürdün'de hayatını kaybetti.

14 NİSAN

- ABD Başkanı Trump, koronavirüs salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurduğunu açıkladı.

22 MAYIS

- Pakistan Uluslararası Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düşmesisonucu 97 kişi yaşamını yitirdi.

25 MAYIS

- ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi ülke çapında protestolara neden oldu.

16 HAZİRAN

- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, Hint ve Çin askerleri arasında çıkan çatılmada 20 Hint askeri öldü.

3 TEMMUZ

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanlığı yapmasına imkan sağlayan ve ülkenin siyasi sistemini değiştiren anayasa değişikliği için yapılan referandumda halkın yüzde 77,92'sinin "Evet" oyu kullandığı açıklandı.

7 TEMMUZ

- Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'da koronavirüs tespit edildi.

9 TEMMUZ

- Güney Kore'de ailesinin polise kayıp ihbarı yaptığı Seul Belediye Başkanı Park Won-soon kentin kuzeyindeki ormanlık alanda ölü bulundu.

- ABD, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara uyguladığı baskı ve şiddetten sorumlu bazı üst düzey Çinli yetkililere ülkeye giriş yasağı getirdi.

14 TEMMUZ

- Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit oldu.

15 TEMMUZ

- ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne getirilen Ulusal Güvenlik Yasası nedeniyle Çinli yöneticilere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı, bölgenin ticaret imtiyazlarını kaldırdı.

16 TEMMUZ

- Ermenistan ordusu, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulundu, sivil yerleşim birimlerine ateş açtı.

- Bu dönemde Dağlık Karabağ ve çevresindeki illeri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmak için 27 Eylül'de operasyon başlatan Azerbaycan ordusu, 44 gün süren savaşta 5 il, 4 kasaba ve 286 köyü işgalden kurtardı ve Ermenistan ordusuna büyük darbe vurdu. Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 783 şehit verdi.

18 TEMMUZ

- Tayland'ın başkenti Bangkok’ta binlerce kişi seçim, yeni anayasa ve baskıcı yasaların kaldırılması talebiyle Başbakan Prayuth Çan-oça liderliğindeki hükümete karşı gösteri düzenledi.

20 TEMMUZ

- ABD yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle 11 Çinli şirketi yaptırım listesine aldı.

22 TEMMUZ

- ABD, bina dışında belge yakılarak imha edildiği gerekçesiyle Çin'in Houston kentindeki başkonsolosluğunu 72 saat içinde boşaltmasını istedi.

23 TEMMUZ

- Çin, "Tianwen-1" adı verilen Mars görevi kapsamında uydu ve gezginci robottan oluşan keşif araçlarını Kızıl Gezegen’e yolladı.

24 TEMMUZ

- Çin hükümeti Houstan'da başkonsolosluğunun kapatılmasına karşılık ABD'ye, ülkenin güneybatısındaki Çıngdu kentinde bulunan başkonsolosluğunu kapatma talimatı verdi.

29 TEMMUZ

- ABD yönetimi, "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" kapsamında, aralarında Beşşar Esad'ın oğlu Hafız Esad'ın de bulunduğu bazı Suriyeli isimleri yaptırım listesine aldı.

30 TEMMUZ

- ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars keşif aracı "Perseverence"ı uzaya fırlattı.

31 TEMMUZ

- ABD yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle Çin yönetimine ait 1 kuruluşu ve 2 Çinli yetkiliyi yaptırım listesine aldı.

3 AĞUSTOS

- ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de ülkede yasaklayacaklarını açıkladı.

4 AĞUSTOS

- Lübnan’da Beyrut Limanı’nda gübre yapımında kullanılan amonyum nitrat yüklü tankerin patlaması sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybederken çevrede ağır hasar meydana geldi.

- Tayland'da öğrenciler ve demokrasi savunucuları, "monarşide reform yapılması ve Kral Maha Vajiralongkorn'un yetkilerinin sınırlandırılması" talebiyle protesto düzenledi.

5 AĞUSTOS

- Hindistan Başbakanı Narendra Modi, tarihi Babri Camisi'nin (Babri Masjid) yerine inşa edilecek tartışmalı Hindu tapınağının temel atma törenine katıldı.

7 AĞUSTOS

- ABD yönetimi, aralarında Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'in de olduğu 11 kişiyi yaptırım listesine aldı.

9 AĞUSTOS

- ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'nı ziyaret etti. Ziyaret, Washington'ın Pekin yönetimiyle diplomatik ilişki kurduğu 1979'dan bu yana Tayvan'a yapılan en üst düzey resmi ziyaret oldu.

11 AĞUSTOS

- Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından başlayan protestolarda 2 binden fazla kişinin gözaltına alındı.

18 AĞUSTOS

- Batı Afrika ülkesi Mali’de darbeci askerler Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve bazı bakanları alıkoydu.

19 AĞUSTOS

- Askeri darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, istifa ettiğini açıkladı.

26 AĞUSTOS

- ABD yönetimi, Güney Çin Denizi'nde devam eden inşaat çalışmaları ve askeri eylemlere destek sağladıkları gerekçesiyle Çinli 24 şirketi ve bazı Çin vatandaşlarını yaptırım listesine aldı.

27 AĞUSTOS

- Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

28 AĞUSTOS

- Japonya Başbakanı Abe Şinzo, sağlığını gerekçe göstererek 2012'den beri sürdürdüğü başbakanlık görevinden istifa etti.

- Mali'de askeri cuntanın lideri Assimi Goita, darbeciler tarafından "cumhurbaşkanı" ilan edildi.

2 EYLÜL

- ABD yönetimi, Afganistan'da ABD askerlerinin savaş suçu işlediği iddialarını soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatao Bensoudave diğer savcılık yetkililerine yaptırım kararı aldı.

4 EYLÜL

- Hindistan'da 87 bin 115'e ulaşan günlük vaka sayısı, koronavirüsün ortaya çıktığı Çin’de Aralık 2019'dan o güne kadar tespit edilen 85 bin 146 vakayı geride bıraktı.

7 EYLÜL

- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Ceza Mahkemesi, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada yargılanan sanıklardan 5'ine 20'şer, birine 10, 2 kişiye de 7'şer yıl hapis cezası verdi.

8 EYLÜL

- Bosna Savaşı'nda (1992-1995) Boşnak sivillere karşı savaş suçu işlemekten aranan eski Sırp komutan Ratko Djurkovic, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Ugljevik kasabasında yakalandı.

10 EYLÜL

- Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), dünyada vahşi yaşam popülasyonunun son 46 yılda ortalama yüzde 68 azaldığını bildirdi.

11 EYLÜL

- ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

12 EYLÜL

- Mali'de 18 Ağustos'ta yapılan askeri darbenin ardından sivil yönetime geçiş sürecinin 18 ay olacağı ve bu sürenin sonunda seçimlere gidileceği bildirildi.

14 EYLÜL

- Venüs'ün atmosferinde oksijensiz ortamlarda yaşayabilen mikroplar tarafından üretilen fosfin gazı bulunduğu keşfedildi.

15 EYLÜL

- ABD yönetimi, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur halkının zorla çalıştırıldığı 5 kuruluştan pamuk, giysi, bilgisayar parçası ve saç ürünleri gibi malların ithalatını engelleyeceğini duyurdu.

16 EYLÜL

- Japonya’da görevi bırakan Başbakan Abe'nin hükümetinde kabine sekreteri görevini üstlenen Suga Yoşihide, Temsilciler Meclisinde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin yeni başbakanı seçildi.

17 EYLÜL

- ABD Dışişleri Müsteşarı Keith Krach 3 günlük ziyaret için, Çin ile ihtilaflı Tayvan'a gitti. Ziyaret, Washington'ın Pekin yönetimiyle diplomatik ilişki kurduğu 1979'dan bu yana ABD Dışişleri Bakanlığı nezdinde Ada'da yaptığı en üst düzey temas oldu.

22 EYLÜL

- İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs salgınında "tehlikeli bir dönüm noktasına gelindiğini" belirterek bar ve restoranların saat 22.00'de kapanması talimatı verdi ve evden çalışmaya devam edilmesini istedi.

27 EYLÜL

- Ermeni güçlerinin Dağlık Karabağ yakınlarında sivil yerleşimlere ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı.

1 EKİM

- BM, Türkiye ve Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını tescil etti.

8 EKİM

- KKTC sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın bir bölümü halkın kullanımına açıldı.

9 EKİM

- Nobel Barış Ödülü, Dünya Gıda Programı'na (WFP) verildi.

23 EKİM

- BM, Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını duyurdu.

3 KASIM

- ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden kazandı. 270 delegeye ulaşan adayın başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandığı ABD'de Biden, 306 delegeye ulaşırken, mevcut Başkan Donald Trump ise 232 delegede kaldı.

5 KASIM

Görevinden istifa eden Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Kosova Özel Savcılığı tarafından gözaltına alındı.

2 ARALIK

- İngiltere, 2 Aralık'ta Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının yaygın kullanımına onay verdi. İngiltere aşının yaygın kullanımına onay veren ilk ülke, Pfizer/BioNTech aşısı da "dünyada tescillenen ilk koronavirüs aşısı" oldu.

14 ARALIK

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 1,6 milyonu geçti.