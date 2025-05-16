Dünyada 295 milyonu aşkın kişi açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya

AA

Dünyada adaletsizlik, süregelen en büyük sorun...

Yapılan bir analiz, dünya çapında 295 milyondan fazla kişinin açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

RAPOR YAYINLANDI

Gıda Krizleri Küresel Raporu (GRFC); yardım kesintileri, çatışmalar, iklim ve ekonomik şokların, dünyadaki açlığın ve gıda güvensizliğinin üst üste altıncı yılda da artmasına katkıda bulunan etmenler olduğunu gösterdi.

300 MİLYONA YAKIN KİŞİ BÜYÜK RİSK ALTINDA

The Guardian gazetesinin haberine göre, dünyadaki akut gıda güvensizliğinin alarm verici bir hızla artmasıyla mevcut durumda dünya çapında 300 milyona yakın kişi açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya.

Raporda, tırmanan çatışmalar ve insani yardımlarda yapılan kesintilere ek olarak iklim krizi ve ekonomik şokların da etkisiyle 2024 yılında 13,7 milyon kişinin daha kronik gıda güvensizliğine itildiğine dikkat çekildi.

Buna göre, rapor kapsamında analiz edilen 53 ülkenin nüfuslarının yüzde 22,6’sının gıda güvensizliği yaşadığı belirtildi.

AÇLIK RİSKİ EN FAZLA GAZZE VE SUDAN’DA

Raporda, konuya ilişkin olarak, "Şiddetlenen çatışmalar, artan jeopolitik gerilimler, küresel ekonomik belirsizlik ve fonlarda yapılan devasa kesintiler, akut gıda güvensizliğini derinleştiriyor." değerlendirmesine yer verildi.

Rapora göre, Birleşmiş Milletler (BM) destekli Entegre Gıda Güvencesi Aşama Sınıflandırması (IPC) çerçevesinde "en kronik gıda yokluğu" ile karşı karşıya kalan insanların sayısı geçtiğimiz yıl iki kattan daha fazla arttı.

GAZZE'DEKİ DURUMA VURGU YAPILDI

Rapor, 19 aydır İsrail’in saldırı, işgal ve ablukası altında olan Gazze Şeridi’ndeki durumu da gözler önüne serdi.

Buna göre, akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu tespit edilen insanların yüzde 95’i Gazze Şeridi’nde ve ordu ile paramiliter güçler arasındaki çatışmaların sürdüğü Sudan’da yaşıyor.

Haiti, Mali ve Güney Sudan’da da nüfusun büyük bir kısmı benzer bir gıda yokluğu ile karşı karşıya.

'BÜYÜK FELAKET'

Söz konusu kategori IPC tarafından 'felaket' olarak sınıflandırılıyor.

2024 yılında Gazze’deki durumu değerlendiren uzmanlar, burada yaşayan Filistinlilerin yarısının IPC’nin 'felaket' olarak sınıflandırdığı koşullarda yaşadığını ortaya koymuştu.