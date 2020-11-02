Dünyada koronavirüs vaka sayısı 47 milyonu aştı

Dünya genelinde ikinci dalgası yaşanan koronavirüs salgınında, şimdiye kadar virüsle enfekte olan insan sayısı 47 milyonu geçti.

Koronavirüs salgınının tüm dünyada ikinci dalgası yaşanıyor.

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncelenen verilere göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 47 milyon 3 bin 23 oldu.

EN ÇOK VAKA ABD'DE

9 milyon 487 bin 88 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumundaki ABD'yi 8 milyon 250 bin 951 vaka ile Hindistan, 5 milyon 545 bin 705 vaka ile Brezilya, 1 milyon 655 bin 38 vaka ile Rusya, 1 milyon 413 bin 915 vaka ile Fransa, 1 milyon 264 bin 517 vaka ile İspanya, 1 milyon 173 bin 533 vaka ile Arjantin, 1 milyon 83 bin 321 vaka ile Kolombiya, 1 milyon 34 bin 914 vaka ile İngiltere ve 929 bin 392 vaka ile Meksika izliyor.

1 MİLYON 207 BİN 476 CAN KAYBI

Salgın nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 207 bin 476 kişi yaşamını yitirdi, virüse yakalanan 33 milyon 874 bin 3 kişi sağlığına kavuştu.