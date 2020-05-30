Dünyada koronavirüs vaka sayısı 6 milyonu aştı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 6 milyon 22 bin 2'ye ulaşırken, ABD en fazla vakanın görüldüğü ülke konumunda bulunuyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılımı devam ediyor...

Dünya genelinde virüse yakalanan kişi sayısı 6 milyon 22 bin 2'ye ulaştı.

EN FAZLA VAKA ABD'DE

En fazla vaka görülen ülke ABD olurken, bu ülkede 1 milyon 792 bin 537 kişi virüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (466 bin 200), Rusya (387 bin 623), İspanya (285 bin 644), İngiltere (271 bin 222), İtalya (232 bin 248), Fransa (186 bin 835), Almanya (183 bin 19) ve Hindistan (173 bin 491) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı ise 162 bin 120'ye ulaştı.

50 BİNDEN FAZLA VAKA OLAN ÜLKELER

Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Peru (148 bin 285), İran (146 bin 668), Şili (90 bin 638), Kanada (89 bin 390), Çin (82 bin 995), Suudi Arabistan (81 bin 766), Meksika (81 bin 400), Pakistan (64 bin 28), Belçika (58 bin 61) ve Katar (52 bin 907)."