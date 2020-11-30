Dünyada koronavirüs vaka sayısı 63 milyonu geçti

En fazla vaka ABD'de görülürken, aktif enfekte vaka sayısı 18 milyon 61 bin 480'e ulaştı.

Koronavirüs salgını kaynaklı vakalar artmaya devam ediyor.

Worldometer adlı internet sitesine göre, Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 63 milyon 72 bin 855'e yükseldi.

EN FAZLA VAKA ABD'DE

ABD 13 milyon 750 bin 404 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, ABD'yi 9 milyon 432 bin 75 ile Hindistan, 6 milyon 314 bin 740 ile Brezilya, 2 milyon 269 bin 316 ile Rusya, 2 milyon 218 bin 483 ile Fransa, 1 milyon 646 bin 192 ile İspanya, 1 milyon 617 bin 327 ile İngiltere, 1 milyon 585 bin 178 ile İtalya, 1 milyon 418 bin 807 ile Arjantin, 1 milyon 308 bin 376 ile Kolombiya ve 1 milyon 107 bin 71 ile Meksika izliyor.

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 465 bin 186 kişi yaşamını yitirdi, 43 milyon 546 bin 189 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

TEDAVİ GÖRENLERİN SAYISI 18 MİLYONU GEÇTİ

Dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 18 milyon 61 bin 480'e ulaştı.

Tedavi görenlerin 17 milyon 956 bin 143'ünde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 105 bin 337 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması, ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

ABD, tedavi altındaki 5 milyon 370 bin 129 kişiyle aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke oldu.

ÜLKELERE GÖRE TEDAVİSİ DEVAM EDEN VAKA SAYISI

Tedavisi süren vaka sayısına göre, ABD'yi 2 milyon 4 bin ile Fransa, 795 bin 771 ile İtalya, 563 bin 774 ile Brezilya, 522 bin 669 ile Belçika, 468 bin 332 ile Rusya, 447 bin 298 ile Hindistan, 408 bin 617 ile Polonya, 371 bin 88 ile Ukrayna, 316 bin 774 ile Almanya, 242 bin 583 ile İran, 183 bin 19 ile Meksika ve 130 bin 491 ile Arjantin izledi.

Türkiye'de 30 Kasım itibarıyla 193 bin 828 aktif koronavirüs vakası bulunurken, bunlardan 5 bin 11'ini ağır hastalar oluşturuyor.

Dünyada tedavisi süren koronavirüs hastalarının sayısı 7 Nisan'da 1 milyonu, 30 Nisan'da 2 milyonu, 30 Mayıs'ta 3 milyonu, 26 Haziran'da 4 milyonu, 15 Temmuz'da 5 milyonu, 2 Ağustos'ta 6 milyonu, 5 Eylül'de 7 milyonu, 9 Ekim'de 8 milyonu, 18 Ekim'de 9 milyonu ve 24 Ekim'de ise 10 milyonu aşmıştı.