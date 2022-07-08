Dünyadan, Şinzo Abe'ye saldırıyla ilgili peş peşe mesajlar

Dünyadan, Şinzo Abe'ye saldırıyla ilgili peş peşe mesajlar

Hindistan'dan Singapur'a ve Yeni Zelanda'ya kadar birçok ülkenin lideri, Abe'ye saldırıdan duydukları üzüntüyü paylaştı.

Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe'ye silahlı saldırı, dünyanın gündemine oturdu.

Saldırı Japonya'da adeta deprem etkisi yaratırken, dünyadan art arda mesajlar paylaşıldı.

Modi: Derin üzüntü duydum

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Sevgili dostum Şinzo Abe'ye yapılan saldırıdan derin üzüntü duydum. Dualarımız onunla, ailesiyle ve Japonya halkıyla." dedi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin "düşüncelerinin Abe'nin ailesi ve Japonya halkıyla birlikte" olduğunu söyledi.

"Singapur'un iyi bir dostu"

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, saldırıyı "anlamsız bir şiddet eylemi" olarak nitelendirdi.

Loong, Abe için ise "Singapur'un iyi bir dostu" tanımlamasında bulundu.

Şinzo Abe'ye saldırıyla ilgili bir açıklama da Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'den geldi.

Ardern: Böyle olaylar hepimizi sarsıyor

Ardern, Abe'nin başbakan olduğu dönemde tanıştığı ilk dünya liderlerinden biri olduğunu hatırlattı.

Yeni Zelanda lideri, "Böyle olaylar hepimizi derinden sarsıyor." diye ekledi.

Von der Leyen: Güçlü kal

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Abe'yi etiketledi ve "Sayın Şinzo Abe, güçlü kal!" ifadesini kullandı.