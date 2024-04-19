Dünyanın en büyük seçimi: Hindistan'da 969 milyon seçmen sandık başında Hindistan'da oy verme işlemi 6 hafta boyunca devam edecek. Başbakan Modi, rekor sayıda seçmenin bulunduğu ülkedeki gençlerden sandığa gitmelerini istedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Güney Asya ülkesi Hindistan, dünyanın en büyük seçimi ile ilgili görüntülere sahne oldu.

Hindistan'da yüz milyonlarca seçmen, ülkedeki yeni hükümeti belirlemek için sandık başına gitti.

Başbakan Narendra Modi'nin Hindu milliyetçi hükümeti, üçüncü dönemi garantileyeceğinden emin olduğunu söylerken, şimdiden gelecek hesapları yapmaya başladı.

Seçmen sayısı 969 milyon

Hükümetten ismi açıklanmayan bir bakan, "Önümüzdeki 10 yılda yüzde 6 ila yüzde 8 tutarlı büyüme oranı görüyoruz." dedi.

CNN'in aktardığına göre, ülkede yaklaşık 969 milyon seçmen oy kullanma hakkına sahip. Bu sayı; ABD, Avrupa Birliği ve Rusya'nın toplam nüfusundan daha fazla olmasıyla dikkat çekiyor.

6 hafta boyunca sandıklarda olacaklar

Cuma günü başlayan oylama, sürecin ilk basamağını oluşturuyor. Dünyanın en kalabalık ülkesinde önümüzdeki 6 hafta boyunca oy verme işlemi 7 aşamada gerçekleştirilecek.

Worldometers tarafından paylaşılan veriye göre, Hindistan'ın nüfusu 1,439 milyar. Çin, 1,425 milyar ile ikinci sırada yer alıyor.

Dünyanın en büyük seçimi - FOTO GALERi

19 Nisan'da başlayan seçimler, 1 Haziran'da sona erecek. Oylar, 4 Haziran'da sayılacak. Ortaya çıkacak sonuçlar, parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyelerini belirleyecek.

Modi'den gençlere 'oy kullanın' çağrısı

Başbakan Modi, "Herkesi rekor sayıda oy kullanmaya davet ediyorum." dedi ve ekledi:

Özellikle gençlere ve ilk defa oy kullanacak seçmenlere çağrıda bulunuyorum. Sonuçta her oy ve her ses önemli!

Hindistan genel seçimleri

Eyaletler genelinde kurulan 187 bin oy verme merkezinin önünde kuyruklar oluştu. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de sona erecek.

Son seçimlerden galip çıkan Modi, başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan "Ulusal Demokratik İttifakı (NDA)" ile birçok muhalefet partisinin "Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA)" adı altında toplandığı geniş koalisyona karşı yarışıyor.