'Dünyanın en küçük bebeği' yaşam savaşını kazandı

Singapur'da 212 gramlık ağırlığı ve 24 cm uzunluğu ile dünyanın en küçük bebeği olarak doğan Kwek Yu Xuan, 13 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu oldu.

Singapur'da yaşayan Kwek ailesinin 212 gram ve 24 santimetre uzunluk ile doğan bebekleri Kwek Yu Xuan, dünyanın en küçük bebeği oldu.

4 AY ERKEN DOĞDU

Doğum, anneye konulan preeklampsi hastalığı teşhisinin ardından normalde planlanandan dört ay önce acil sezaryen ile gerçekleşti. Gebeliğin 25'inci haftasında dünyaya gelen Yu Xuan, şimdi 6,3 kilogram ağırlığında.

"AZMİYLE İNSANLARA İLHAM VERDİ"

Singapour Ulusal Üniversite Hastanesi'nin (NUH) aktardığına göre bebeğin doğduğunda hayatta kalma şansı oldukça sınırlıydı. Hastaneden yapılan açıklamada, "Kwek Yu Xuan, tüm olumsuzluklara rağmen azmi ve büyümesiyle çevresindeki insanlara ilham verdi. Bu da onu olağanüstü bir 'Covid-19 bebeği' ve bir umut ışığı haline getiriyor." denildi.

13 AYLIK TEDAVİSİ OLUMLU YANIT VERDİ

BBC Türkçe'nin haberine göre, hastanede birçok farklı tedavi gören Yu Xuan, hayatta kalabilmek için makinelere bağlandı. Doktorlar, sağlığının ve gelişiminin hastanedeki bakımı altında iyi ilerlediğini ve şu anda taburcu edilebilecek kadar iyi olduğunu söyledi. Ancak Yu Xuan'ın hala kronik bir akciğer hastalığı var. Evinde nefes alması için yardıma ihtiyacı olacak. Ancak doktorlar bebeğin zamanla iyileşmesinin beklendiğini belirtti.

Anne Wong Mei Ling, yerel basına verdiği demeçte şu anda 4 yaşında olan ilk çocuğunun zamanında dünyaya geldiğini söyledi. Yu Xuan'ın ailesi, hastanede geçirdikleri süre boyunca bebeklerinin bakım masrafları için yürüttükleri fon kampanyasında 270 bin dolar topladı.

ÖNCEKİ REKOR 2018 YILINDA

Öte yandan Iowa Üniversitesi'nin En Küçük Bebek Rekorları verilerine göre bir önceki rekor, ABD'de 2018 yılında 245 gr ağırlığında doğan bebeğe aitti.

PREEKLAMPSİ HASTALIĞI NEDİR

Hayati organlara zarar verebilecek ve hem anne hem de bebek için ölümcül olabilen tehlikeli derecede yüksek tansiyon.