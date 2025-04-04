Dünyanın en uzun diline sahip kadın: Bana komik geliyor

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Guinness Dünya Rekorlar Kitabı, birçok ilginç rekora ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en çok dövmeye sahip insanından, dünyanın en hızlı insanına kadar birçok insanın yer aldığı kitapta, bir rekortmen dikkat çekiyor.

Dünyanın en diline sahip kadın Chanel L. Tapper...

DİLİYLE ÇENESİNİN ALTINA DOKUNABİLİYOR

Genç kadın, diliyle plastik bardakları çevirebiliyor, burnunun ucuna ve çenesinin altına dokunabiliyor, ve bir kaşığın etrafını kıvırarak onu kaldırabiliyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Chanel hiçbir şeyden dilini insanlara gösterip, dehşet içinde çığlık atmalarını izlemek kadar zevk almadığını aktardı.

"BANA KOMİK GELİYOR"

34 yaşındaki Tapper, geçtiğimiz günlerde Guinness Dünya Rekorları web sitesinde yayınlanan bir röportajında, “Dürüst olmak gerekirse, biri dilimi gördüğünde alabileceğim en iyi tepki çığlıktır.

İnsanlar bazen şok ya da dehşet içinde bağırıyor ya da çığlık atıyor. Bu muhtemelen benim favorim çünkü bana komik geliyor, çünkü dramatik bir tepki” diye konuştu.

NASIL TANINDI

Tapper, 11 yaşındayken dilini dışarı çıkararak etrafındaki insanlarla dalga geçme alışkanlığı edindiğini ve bunun yaygın tepkisinin dilinin uzunluğu hakkında yorum yapmaları olduğunu anlattı.

Tapper, yaklaşık birkaç yıl sonra, YouTube kullanıcılarının bir videoda dilini dışarı çıkardığını görmeleri ve dilinin uzunluğuna hayran kalmaları üzerine internette viral olmaya başlamış.