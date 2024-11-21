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Haber Merkezi

27 yaşındaki Türk web geliştiricisi Rumeysa Gelgi, 2 metre 15,16 cm boyu ile dünyanın en uzun kadını olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi.

30 yaşındaki Hint oyuncu Jyoti Amge ise 62,8 santimlik boyu ile dünyanın en kısa kadını rekorunu elde elde tutuyor.

Boylarıyla rekorlar kitabına giren bu iki isim, Londra'da buluştu.

REKORLARIN KADINLARI HİKAYELERİNİ PAYLAŞTI

20. Guinness Dünya Rekorları Günü'nü kutlamak amacıyla bir otelde çay içen Gelgi ve Amge, birbirleriyle hikayelerini ve yaşam deneyimlerini paylaştı.

"GÖZ TEMASI KURMAKTA ZORLANDIK"

Buluşmaya ilişkin konuşan Rümeysa Gelgi, şu ifadeleri kullandı:

Jyoti ile ilk kez tanışmak çok harikaydı. Boy farkımız nedeniyle bazen göz teması kurmakta zorlanıyorduk ama harikaydı.

"ORTAK NOKTALARIMIZ VAR"

Jyoti ile birçok ortak noktalar bulunduğunu fark ettiğini söyleyen Gelgi, şöyle devam etti:

Ortak noktalarımız da var; ikimiz de makyaj yapmayı, kendimize bakmayı ve tırnaklarımıza bakım yapmayı seviyoruz

"BAŞIMI KALDIRIP UZUN İNSANLARA BAKMAYA ALIŞKINIM"

Buluşmaya ilişkin konuşa Amge ise şunları söyledi:

Başımı kaldırıp baktığımda benden uzun insanları görmeye alışkınım ama bugün başımı kaldırıp dünyanın en uzun kadınını görünce çok mutlu oldum.

Rümeysa ile tanıştığım için çok mutluyum, çok iyi huylu biri ve kendisiyle konuşurken kendimi çok rahat hissettim.

İKON OLARAK ONURLANDIRILDILAR

İkili, kitabın 70. yıl dönümü baskısında Guinness Dünya Rekorları ikonu olarak onurlandırıldı.