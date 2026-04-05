Hindistan, 7 yıl aradan sonra İran'dan petrol aldı

Dünyada enerji krizi...

Orta Doğu'da patlak veren savaşta stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın trafiğe kapanması ve İran'ın tankerlere geçiş izni vermemesinin yanı sıra enerji tesislerine saldırılar nedeniyle dünya genelinde petrol arzıi ciddi anlamda düştü.

7 YIL SONRA GELEN ADIM

Hindistan'ın, tedarik akışının aksamasının etkisiyle 7 yıl aradan sonra yeniden İran'dan petrol aldığı bildirildi.

Hindistan Petrol ve Doğalgaz Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin rafinerilerinin ham petrol ihtiyaçlarını farklı kaynaklardan karşıladığı, bu kapsamda İran'dan da yeniden alım yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, İran'dan petrol ithalatında ödeme konusunda herhangi bir engel bulunmadığı ifade edildi.

ABD'NİN YAPTIRIMLARI NEDENİYLE İRAN'DAN ALIMI DURDURMUŞTU

Hindistan'ın ham petrolü 40'tan fazla ülkeden temin ettiği vurgulanan açıklamada, şirketlerin ticari değerlendirmelere göre farklı kaynak ve coğrafyalardan petrol tedarik etme esnekliğine sahip olduğu kaydedildi.

Hindistan, ABD'nin İran petrolüne yönelik yaptırımlara tanıdığı muafiyetleri 2019'da yenilememesinin ardından bu ülkeden petrol alımını durdurmuştu.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.