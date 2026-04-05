İsrail'in Lübnan saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti

İsrail, Orta Doğu'da huzursuzluğun kaynağı olmaya devam ediyor.

Gazze'ye ve İran'a saldıran İsrail, bir yandan da Lübnan'ı vuruyor.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail savaş uçakları, gece ve şafak vakti Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ve çevresindeki beldelere yönelik bir dizi şiddetli hava saldırısı gerçekleştirdi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sur kentine bağlı Sıddıkin beldesine yönelik hava saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gece saatlerinde düzenlenen saldırı dalgasında Sur kentine bağlı Kefr Dunin, Batuliye, Şehabiye, Ayn Baal, Kafra ve Vadi el-Huceyr beldelerinin de İsrail uçakları tarafından vurulduğu kaydedildi.

Bölgede saldırıların ardından meydana gelen hasara veya diğer can kayıplarına ilişkin henüz net bir detay paylaşılmadı.