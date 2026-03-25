Dünyayı sarsan Epstein'in mağdurları bir araya geldi: Gözlerimizdeki korkudan hoşlanıyordu

Jeffrey Epstein skandalı, yıllardır dünya gündemini sarsmaya devam ediyor.

2000'lerin başından itibaren genç kızları sistematik olarak cinsel istismara ve insan kaçakçılığına maruz bırakan milyarder Epstein, 2019'da hapishanede ölümüyle birçok soruyu cevapsız bırakmıştı.

Ghislaine Maxwell'in de aralarında bulunduğu yakın çevresiyle kurduğu ağ, güçlü siyasi ve iş dünyası bağlantıları sayesinde uzun süre gizli kaldı.

'MASAJ' ADI ALTINDA KARANLIK BİR AĞ

ABD Adalet Bakanlığı'nın son dönemde milyonlarca sayfalık Epstein dosyalarını kamuoyuna açıklaması, mağdurların isimlerini istemeden ifşa etti ve yıllardır sessiz kalan birçok kadını konuşmaya zorladı.

Bu süreçte Epstein'in 'masaj' adı altında başlayan istismarlarının, özel uçak yolculuklarından New Mexico'daki Zorro Çiftliği'ne ve Karayipler'deki özel adasına uzanan karanlık bir ağ olduğu ortaya çıktı.

EPSTEIN MAĞDURLARI BİR ARAYA GELDİ

Mağdurlar, Epstein'in özellikle kurbanlarının gözlerindeki korkudan zevk aldığını ve bu korkuyu gücünün kaynağı olarak gördüğünü dile getiriyor.

Şimdi, ilk kez bir araya gelen Epstein mağdurları, BBC Newsnight'a verdikleri saatler süren ortak röportajda yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Epstein kurbanı Sharlene Rochard, düzenlenen basın toplantısında Virginia Giuffre'nin fotoğrafını tuttu.

Joanna Harrison, verdiği röportajda, yaşadıklarını anlatma kararını 'nefes alma ihtiyacı' olarak tanımladı.

"Bir noktada boğuluyormuş gibi hissediyorsunuz ve nefes almanız gerekiyor." diyen Harrison, kimliğinin ifşa edilmesinin ardından sessiz kalamayacağını söyledi.

"HER ŞEY BİR MESAJLA BAŞLADI"

Harrison, Epstein ile 18 yaşında tanıştığını ve sürecin diğer mağdurlarda olduğu gibi bir masajla başladığını söyledi.

"Her şey normal görünüyordu." diyen Harrison, Epstein'in davranışlarının ardından donup kaldığını ifade etti.

Daha sonra Epstein tarafından cinsel saldırıya uğradığını belirten Harrison, onun ölümünün ardından birçok sorunun cevapsız kalacağını dile getirdi.

ÜNLÜ İSİMLERLE SEYAHAT ETTİLER

Mağdurlardan Chauntae Davies, Epstein'in özel uçağıyla yaptığı seyahatlere ait daha önce yayımlanmamış fotoğrafları paylaştı.

Fotoğraflarda Epstein'in yakın çevresinden Ghislaine Maxwell'in yanı sıra oyuncu Kevin Spacey ve eski ABD Başkanı Bill Clinton da yer aldı.

Davies, bu yolculukları 'hayatta bir kez yaşanabilecek deneyimler' olarak tanımlarken, yaşananların 'kapalı kapılar ardındaki gerçeklerle gölgelendiğini' söyledi.

Davies, Epstein tarafından özel adasında cinsel saldırıya uğradığını da ifade etti.

Clinton daha önce yaptığı açıklamalarda Epstein'in suçlarına tanık olmadığını belirtmişti. Spacey ise tüm dosyaların açıklanması çağrısında bulunmuştu.

"EN KARANLIK ANILARIM O ÇİFTLİKTE"

Mağdurlar, Epstein'in New Mexico'daki Zorro Çiftliği'ni 'korkutucu' ve 'karanlık' bir yer olarak tanımladı.

"Orada sıkışmış gibi hissediyordum." diyen Davies, yaşadığı en ağır travmaların bu çiftlikte gerçekleştiğini söyledi.

"KORKUDAN HOŞLANIYORDU"

Mağdurlar, Epstein’in kurbanlarının korkusundan güç aldığını ifade etti.

"Gözlerimizdeki korkudan hoşlanıyordu. Donup kalmamızdan, ne yapacağımızı bilemememizden keyif alıyordu." diyen Lisa Phillips, yaşananların sistematik bir istismar olduğunu vurguladı.

GÜÇLÜ BAĞLANTILAR VE İDDİALAR

Mağdurlar, Epstein'in güçlü ve etkili kişilerle ilişkileri olduğunu ve bu kişilerin yaşananlardan haberdar olabileceğini öne sürdü.

Phillips, Epstein'in İngiltere Prensi Andrew ile bağlantılarından bahsederek, bir arkadaşının Prens Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandığını iddia etti.

Prens Andrew ise tüm suçlamaları reddediyor.

Phillips, Epstein'in kendisine "İnsanlar hakkında kozlarım olmasını severim." dediğini de aktardı.

"ARTIK AYNI ŞEKİLDE GÜLÜMSEMİYORUM"

Röportaja katılan mağdurlar, Epstein'in 2019 yılında hapishanede ölümüyle ilgili resmi intihar açıklamasına inanmadıklarını da dile getirdi.

Epstein, yargılanmayı beklediği sırada hücresinde ölü bulunmuş ve ölümü intihar olarak kayıtlara geçmişti.

Mağdurlar, yaşadıkları istismarın hayatları üzerinde kalıcı izler bıraktığını söyledi.

14 yaşında Epstein ile tanışan Jena Lisa Jones ve Wendy Pesante, bu deneyimin gerçeklik algılarını uzun süre etkilediğini ifade etti.

Eski fotoğraflarına bakan Harrison ise "Artık aynı şekilde gülümsemiyorum." diyerek yaşadığı değişimi anlattı.