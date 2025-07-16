Dürzi lider el-Hicri, Suriye hükümetiyle yapılan ateşkese karşı çıktı

Suriye'nin güneyinde Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda ilinde sıcak dakikalar yaşanıyor...

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilini kontrol altına almaya çalışan Suriye güvenlik güçleriyle yerel silahlı gruplar arasında dört gündür süren çatışmalar şiddetini korurken, bugün ise İsrail, Dürzileri de bahane ederek Şam'a peş peşe saldırı düzenledi.

İsrail'in Şam'a yönelik saldırıları sürerken, bölgede önemli bir gelişme kayda geçti.

YUSUF CERBU'DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Süveyda’da ateşkes sağlandı.

Yapılan anlaşma kapsamında, güvenlik kontrol noktaları kurulacak ve şehir tamamen devletin kontrolüne geçecek.

Dürzi Toplumu’nun Ruhani Lideri Yusuf Cerbu da yaptığı açıklamada, "Süveyda’daki acı olayların ardından devletle temas kurduk ve bir anlaşmaya vardık." dedi.

SURİYE HÜKÜMETİ İLE VARILAN ATEŞKESİ REDDETTİ

Akşam saatlerinde dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı...

Dürzi grupların liderlerinden Şeyh Hikmet el-Hicri, Suriye hükümeti ile ülkenin güneyindeki Süveyda kentinde bulunan Dürziler arasında sağlanan ateşkesi reddetti.

YUSUF CERBU'YU YALANLADI

Hükümetle sağlanan ateşkes anlaşmasını duyuran ve rakibi olan Dürzi lider Şeyh Yusuf Cerbu'yu da yalanlayan el-Hicri, "Süveyda tamamen özgürleştirilene kadar mücadeleye devam edilmeli" dedi.

DÜRZİ GRUPLAR ARASINDA ANLAŞMAZLIK

Dürzi gruplar arasındaki anlaşmazlığın, Suriye hükümeti ile varılan ateşkesin kısa soluklu olmasına neden olacağı düşünülüyor.