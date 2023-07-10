Düzensiz göçmenleri taşıyan tekneler, Kanarya Adası açıklarında kayboldu Günler önce Senegal'den ayrılan teknelerle iletişim kesildi. Yüzlerce göçmenin bulunduğu teknelerden haber alınamazken, ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.

AA

Yunanistan açıklarında yaşanan tekne faciasından sonra bu kez farklı bir noktada kaybolan tekneler konuşuluyor.

Kanarya Adaları'na doğru yol alan ve 300'den fazla düzensiz göçmeni taşıyan üç tekne, Atlantik Okyanusu'nda kayboldu.

15 gün önce Senegal'den yola çıktı

Göçmenlere yardımla ilgili çalışmalar yapan "Caminando Fronteras" (Yürüyen sınırlar) adlı İspanyol sivil toplum kuruluşunun sözcüsü Helena Maleno, Reuters'a yaptığı açıklamada, teknenin 15 gün önce Senegal'den İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru hareket ettiğini söyledi.

Kaybolan teknelerdeki göçmenlerin sayısı

Maleno, Senegal'in güneyindeki Kafountine bölgesi kıyılarından 15 gün önce hareket ettiği iddia edilen teknelerden birinde yaklaşık 200, diğer ikisinde 65 ve 60 kadar düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini paylaştı.

Ailelerin endişeli bekleyişi

İspanyol STK'nın sözcüsü, ailelerin, kayıp düzensiz göçmenlerin hayatından endişe duyduğunu kaydetti.

Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru düzensiz göç son yıllarda en çok kullanılan güzergahlardan biri olurken, özellikle yaz aylarında buradaki akışın daha da fazla olduğu gözleniyor.

Aynı güzergahta 1784 ölüm yaşandı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre, 2022'de Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışırken 22'si çocuk en az 559 düzensiz göçmen öldü.

Caminando Fronteras'a göre, geçen yıl bu güzergahta hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 1784 olarak kaydedilmişti.