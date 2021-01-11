Economist: Trump'ın mirası utanç ve fırsat

Londra merkezli dergi, Kongre'ye kanlı baskının ardından Donald Trump'ı sert sözlerle eleştirdi.

İngiltere'de yayınlanan haftalık The Economist dergisi, son kapağında ABD Kongresi'nde yaşanan olayları ele aldı.

"Trump'ın mirası: Utanç ve fırsat" başlıklı derginin kapağında Kongre'yi işgal eden eylemcilerden birinin koltukta oturduğu kareye yer verildi.

Kongre binasının işgali ve Demokratların Georgia eyaletindeki Senato seçimlerinde elde ettiği zaferin Joe Biden başkanlığının seyrini değiştireceği belirtildi.

"ÖLÜMCÜL SALDIRININ ESER SAHİBİ TRUMP"

Dört yıl önce Donald Trump'ın, göreve başlama yemini için Kongre binasının önünde durduğu ve "Amerikan yıkımını" sona erdirme sözü verdiği ifade edilerek, şöyle denildi:

"(Trump'ın) Görev süresi, bir kalabalığın Kongre'ye yürümesini teşvik etmesiyle ve ardından şiddeti övmesiyle sonuçlanıyor. Hiç şüphe yok ki Amerikan demokrasisinin kalbine yapılan bu ölümcül saldırının eser sahibi Trump'tır."

"MOSKOVA VE PEKİN, FOTOĞRAFLARI NEŞEYLE YAYINLADI"

Trump'a yönelik ağır eleştirilerin yer aldığı yazıda, "Yalanları kindarlığı besledi, anayasayı önemsememesi dikkatleri Kongre'ye çevirdi ve demagojisi fitili ateşledi. Moskova ve Pekin'de neşeyle yayınlanan Kongre'ye saldıran kalabalığın fotoğrafları, Trump’ın Amerikan olmayan başkanlığının tanımlayıcı görüntüleridir." ifadeleri kullanıldı.

Olayların mercek altına alındığı yazıda şu görüşler paylaşıldı:

"KOLTUĞA UZANAN TRUMP DESTEKÇİSİ CUMHURİYETÇİLERİ KORKUTMALI"

"Meclis Başkanı'nın koltuğunda uzanmış bir Trump destekçisinin görüntüsü, kendilerinin düzen ve anayasanın partisi olduğunu düşünmeyi seven Cumhuriyetçi seçmenleri korkutmalıdır. Trump'ın Capitol Hill'de isyanları kışkırttığını duymak, orta Amerika'nın bazı kısımlarını ona sırtını dönmeye ikna edebilir."

Cumhuriyetçi Derrick Evans'ın, göstericilerle Kongre binasına girme görüntüleri ViDEO