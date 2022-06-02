Economist: Vladimir Putin, nükleer düzeni bozdu

Londra merkezli yayın kuruluşu, nükleer tehlikenin büyümeye devam ettiğini yazdı. Analizde, "Putin, taktiklerinin işe yaradığına inanırsa, daha fazla nükleer tehditte bulunur" denildi.

Moskova'dan yapılan açıklamalarda, Ukrayna'ya destek veren Batılı ülkeler uyarılmış, "nükleer çatışmanın hafife alınmaması" gerektiği yönünde mesajlar gönderilmişti.

İngiltere merkezli The Economist dergisi, "Yeni bir nükleer çağ" başlıklı analizinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nükleer bombayı kullanmakla tehdit ederek nükleer düzeni bozduğunu belirtti.

"Nükleer düzeni altüst etmiş durumda"

100 gün önce Putin'in, nükleer saldırı uyarısında bulunarak Ukrayna savaşını başlattığı, Ukrayna'ya "boyun eğdirme sözü vererek", savaşa müdahil olan ülkelerin sonuçlara katlanacağı şeklinde uyardığı kaydedildi.

Yazıda, "Putin, Ukrayna'da (nükleer) bombayı hiç kullanmasa bile nükleer düzeni altüst etmiş durumda. Tehditlerinden sonra NATO, vermeye hazır olduğu desteği sınırladı.

"Savaşın yıkıcı mirası bu olmamalı"



Nükleer silaha sahip diğer devletler, Putin'in taktiklerini taklit ederek kazanabileceklerine inanacaklar. Eğer öyle olursa, bir yerlerde birileri kesinlikle nükleer tehdidini gerçeğe dönüştürür. Bu savaşın yıkıcı mirası bu olmamalı." denildi.

"Nükleer tehlike büyüyor"

Nükleer tehlikenin Ukrayna savaşından önce de büyüdüğü ifade edilerek, Kuzey Kore'nin onlarca savaş başlığının bulunduğu ve Birleşmiş Milletler'in, İran'ın ilk bombası için yeterince zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu söylediği notları paylaşıldı.

Rusya ve ABD için 2026 detayı

Yeni Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması'nın (New START), Rusya ve ABD'nin kıtalararası balistik füzelerini 2026 yılına kadar sınırlayacağı, fakat bunun nükleer torpido gibi silahları kapsamadığına dikkat çekildi.

Aynı yazıda, "Pakistan cephaneliğini hızla artırıyor. Çin nükleer güçlerini modernize ediyor ve Pentagon'a göre onları genişletiyor." şeklinde bilgilere yer verildi.

"Putin taktiklerinin işe yaradığına inanırsa..."

Tüm bu gelişmelerin, nükleer silahların kullanımını kısıtlayan ahlaki tepkiyi zayıflattığı aktarıldı ve şöyle denildi:

"Ukrayna'yı nükleer saldırıdan korumak önemli, ancak yeterli değil. Dünya, Putin'in bugünkü saldırganlığından da kazançlı çıkmamasını sağlamalı. (Putin) bir kez daha taktiklerinin işe yaradığına inanırsa, gelecekte daha fazla nükleer tehditte bulunur."