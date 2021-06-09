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    Economist, yaşanabilir şehirler listesini paylaştı

    Londra merkezli dergi, pandemiyle başarılı mücadele ettiği gerekçesiyle ilk sırayı Auckland'a verdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.06.2021 - 16:18
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 16:33
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    Economist, yaşanabilir şehirler listesini paylaştı

    The Economist dergisi, 2021 yılına ait dünyanın en yaşanılabilir şehirler listesini duyurdu.

    Listede 140 kent yer alırken, koronavirüs salgını ile mücadelede gösterdiği başarı nedeniyle Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinin en yaşanabilir yer olduğu belirtildi.

    AUCKLAND BİRİNCİ, İSTANBUL LİSTEDE YOK

    Şehrin koronavirüs salgınına başarılı yaklaşımının, Auckland’da kısıtlamaların diğer şehirlere göre daha hızlı kaldırılmasına imkan sağladığı ifade edildi.

    Raporda, daha önce listenin 130'uncu sırasında yer alan İstanbul'dan bu kez bahsedilmedi.

    Economist, yaşanabilir şehirler listesini paylaştı #1

    OSAKA İKİNCİ SIRADA

    Listede Auckland’ı sırasıyla, Japonya’nın Osaka, Avustralya’nın Adelaide, Yeni Zelanda’nın Wellington şehirleriyle Japonya’nın başkenti Tokyo takip etti.

    Geçen yıl ilk 10’da bulunan 8 Avrupa kenti, listenin en çok sıralama kaybeden şehirleri oldu.

    Economist, yaşanabilir şehirler listesini paylaştı #2

    DEĞERLENDİRME KISTASLARI

    2020'de ilk sırada bulunan Avusturya’nın başkenti Viyana bu yıl 12’nci sıraya düşerken, listede 34 sıra birden düşerek 47’nci olan Almanya’nın Hamburg şehri ise en çok düşüş yaşayan Avrupa kenti oldu.

    İstikrar, altyapı, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim kıstaslarına göre değerlendirmeleri de içeren listede, bu yıl şehirlerin koronavirüs salgınına karşı yönetim yeteneklerinin ana belirleyici olduğu kaydedildi.

    Economist, yaşanabilir şehirler listesini paylaştı #3

    ŞAM SON SIRADA

    Devam eden iç savaş nedeniyle yaşamın çok zor olduğu Suriye'nin başkenti Şam, listedeki 140 şehir arasında en son sırada yer aldı.

    Şam'ın ardından ise en az yaşanabilir şehirler listesinde sırasıyla Nijerya’nın Lagos, Papua Yeni Gine’nin Port Moresby, Bangladeş’in Dakka şehirleriyle Cezayir’in başkenti Cezayir bulunuyor.

    Economist, yaşanabilir şehirler listesini paylaştı #4

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