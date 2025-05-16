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Avrupa Birliği ve birlik dışındaki yakın coğrafya ülkelerini bir araya getiren Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin altıncısı, Tiran'da düzenlenecek.

Bu kapsamda da liderler, Tiran'a gelmeye başladı.

Tiran'a gelen isimlerden birisi de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni oldu.

Meloni, Tiran’daki “Skënderbej Meydanı"na ulaştığında alışılmadık bir karşılama ile karşılaştı.

"BENİM BOYUMDA OLMAK İÇİN YAPIYOR"

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Tiran'a gelen Meloni, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın kendisini dizi üzerinde karşılaması sebebiyle şaşkınlığını gizleyemedi.

Meloni ise bu sahneyi esprili bir dille karşıladı. “Bunu sadece benim boyumda olmak için yapıyor.” dedi.

2 metre boyunda Edi Rama'yı apar topar ayağa kaldıran 1.5 metrelik Meloni, daha sonra Arnavutluk lideriyle kucaklaştı.

İSTANBUL'DAKİ MÜZAKARELERE DE DEĞİNDİ

Meloni, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada Ukrayna ile Rusya arasında barış müzakerelerinin önemine değindi.