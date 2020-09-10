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- Ekvador'da bir öğrenci online eğitim sırasında soyuldu
Ekvador'da bir öğrenci online eğitim sırasında soyuldu
İnternet üzerinden yürütülen eğitim sırasında, derste olan öğrencilerden birinin evine hırsız girdi.
- Haber Merkezi
- 10.09.2020 - 03:54
Ekvador'da koronavirüs nedeniyle dersler evden yürütüldü. İnternet üzerinden yürütülen eğitim sırasında çarpıcı bir an yaşandı.
Uzaktan eğitim dersi sırasında yaşanan olay, ülkenin gündemine oturdu.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, öğrencilerden biri ders sırasında eve giren soyguncular tarafından gasp edildi.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Sınıftaki öğrenciler polisi ararken, hırsızların dizüstü bilgisayarı çalması ile video bağlantısı koptu.
Maria Jose isimli öğrenci büyük korku yaşarken, çalınan cep telefonlarını takibe alan polis hırsızları kısa sürede yakaladı.
Ekvador'da bir öğrenci online eğitim sırasında soyuldu VİDEO