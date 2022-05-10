Ekvador’da bir hapishanede yaşanan çetelerin kavgasında 43 kişi öldü, 13 kişi ise yaralandı. Ölü sayısının daha da artabileceği açıklandı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un Santa Domingo şehrindeki Bellavista hapishanesinde mahkumlar arasındaki iki çetenin kavgası katliama sebep oldu.

Ölü sayısı daha da artabilir

Ekvador Devleti Başsavcılığı, Santa Domingo şehrindeki Bellavista hapishanesinde çıkan kavga ile ilgili açıklama yaparak olay sonucu 43 kişinin hayatını kaybettiğini 13 kişinin yaralandığını açıklayarak, yaralıların durumlarının ağır olması sebebiyle ölü sayısının daha da artabileceğini belirtti.

Ekvador Devleti Başsavcılığı ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, hayatını kaybeden mahkumların kimlik tespiti ve otopsi çalışmalarının yürütüldüğünü bildirdi.

Ekvador'da hapishanede katliam gibi kavga: 43 ölü, 13 yaralı - Video



Çetelerin kavgasında kesici aletler kullanıldı

Ekvador İçişleri Bakanı Patricio Carrillo ise basına verdiği demeçte çıkan kavganın birbirine düşman Los Lobos ve R7 adlı suç çetelerinin üyeleri arasında yaşandığını belirtirken hayatını kaybeden mahkumların çoğunlukla hücrelerinde ve koridorlarda kesici aletlerle öldürüldüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Patricio Carillo çıkan kavga sonrasında hapishanede asayişin güvenlik güçleri tarafından tekrar sağlandığını açıklarken bazı mahkumların kargaşadan yararlanarak hapishaneden kaçmaya çalıştığını söyledi.

İHA'nın haberine göre, kaçmaya çalışan mahkumlardan 112’si güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak tekrar hapishaneye götürülürken 108 mahkumun hala kayıp olduğu bildirildi.





Kaçan mahkumlar aranıyor

Ekvador Silahlı Kuvvetleri ve Ulusal Polisinin kaçan mahkumların yakalanması için Santa Domingo şehrindeki Bellavista hapishanesini çevreleyen tüm yolları abluka altına aldığı bildiriliyor.

Ekvador’da son olarak 3 Nisan’da Cuenca şehrindeki El Turi hapishanesinde çıkan kavgada 20 kişi ölmüştü. Ülkede 21 Şubat 2021 tarihinden beri yaşanan 5 ayrı hapishane olaylarında en az 350 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.







