Petrol
109.1
0.06%
Euro
17.4483
-0.45%
Dolar
16.6881
-0.06%
Altın
966.66
-0.34%
Borsa
2405
0.00%
Bitcoin
330.225
-2.30%
BTXN Coin
6.53
-1.50%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

    Ekvador'da hükümet ile yerliler anlaştı: OHAL kalkacak, grevler bitecek

    Güney Amerika ülkesi Ekvador'da hükümet ve yerli temsilcileri, protestoları sona erdirme konusunda anlaşmaya vardı.
    • 01.07.2022 - 06:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ekvador'da hükümet ile yerliler anlaştı: OHAL kalkacak, grevler bitecek

    Ekvador basınında çıkan habere göre, ulusal grev kapsamında, yaklaşık 2 haftadır hükümeti protesto eden çoğunluğu yerli binlerce kişi gösterileri durdurdu.

    Yerli temsilcilerle eylemleri bitirme hususunda anlaşan hükümet, şiddetli protestolara yol açan sorunların çözümü konusunda daha fazla adım atmayı taahhüt etti.

    Ekvador da hükümet ile yerliler anlaştı: OHAL kalkacak, grevler bitecek #1

    OHAL kalkacak, benzit fiyatları düşecek

    AA'nın haberine göre; olağanüstü hal ilanının kaldırılması, benzin fiyatlarında galon başına 15 sent indirime gidilmesi, temel gıda maddelerine erişim, güvenlik sorunlarının çözülmesi ve diğer hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik sözler verildi.

    Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hepimizin özlemini duyduğu yüce değerlere ulaştık. Ülkemizde barış var, grev sona erdi. Şimdi birlikte bu barışı ilerletmeye, herkesin iyiliği ve esenliği için fırsatları dönüştürme görevine başlıyoruz." ifadesini kullandı.

    Ekvador da hükümet ile yerliler anlaştı: OHAL kalkacak, grevler bitecek #2

    Gösterilerde 6 kişi ölmüştü

    Başta yerliler olmak üzere binlerce kişi, eğitime daha fazla bütçenin ayrılması, akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi ve gıda fiyatlarının kontrol altına alınması gibi taleplerle hükümeti 18 gün boyunca protesto etmişti.

    Ekvador da hükümet ile yerliler anlaştı: OHAL kalkacak, grevler bitecek #3

    Lasso hükümetine karşı düzenlenen gösterilerde 1'i asker 6 kişi hayatını kaybederken, 500'den fazla eylemcinin yaralandığı belirtilmişti.

    Cumhurbaşkanı Lasso ise gösterileri, hükümetine yönelik darbe girişimi olarak değerlendirmişti.

    Ekvador da hükümet ile yerliler anlaştı: OHAL kalkacak, grevler bitecek #4

    Ekvador da hükümet ile yerliler anlaştı: OHAL kalkacak, grevler bitecek #5


    İlginizi Çekebilir

    Mario Vargas Llosa'nın Kadetral'de Sohbet romanı
    Kitap

    Mario Vargas Llosa'nın Kadetral'de Sohbet romanı

    Genç girişimci Esra günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Esra günlük 300 USD kazanıyor!

    Bez Bebek'in kötü karakteri Simge'nin son hali şaşırttı!
    Medya

    Bez Bebek'in kötü karakteri Simge'nin son hali şaşırttı!

    Görüş Bildir