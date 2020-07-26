Elon Musk: Kime istiyorsak darbe yaparız

Bolivya'da Evo Morales'in darbeyle devrilmesiyle ilişkisi olduğu iddia edilen Elon Musk, Twitter hesabından iddiaları teyit niteliğinde paylaşımlarda bulundu.

Latin Amerika'nın yeraltı kaynakları bakımından en zengin ülkelerinden biri olan Bolivya'da geçen yıl sosyalist Devlet Başkanı Evo Morales, ordunun da karıştığı sokak olayları sonrasında istifa edip Meksika'ya sığınmıştı.

ABD destekli ordu üyeleri ve muhalefetin büyük baskısı sonucu istifa etmek zorunda kalan Morales'in yerine, ABD'nin desteklediği Jeanine Anez başkanlığını ilan etmişti.

MUSK'IN BOLİVYA DARBESİ İLE BAĞLANTISI

Tüm bu yaşananların yanında ise ünlü iş adamı Elon Musk'un darbe ila bağlantısı olduğu iddia edilmişti.

Darbe öncesi, Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın ürettiği elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon pilinin ham maddesinin Bolivya'dan tedariki zora girdiği ve bu nedenle darbede parmağı olduğu gündeme gelmişti.

Sosyal medyada takipçilerinden biri Musk'a bu bağlantıyı hatırlatması üzerine konu yeniden gündeme geldi.

"KİME İSTİYORSAK DARBE YAPARIZ"

ABD'de koronavirüse karşı yeni bir ekonomik destek paketi hazırlanmasıyla ilgili Twitter'dan "Bir başka hükümet teşvik paketi halkın çıkarına değil" şeklinde paylaşım yapan Musk'a bir kullanıcı, "Halkın çıkarına olmayan neydi biliyor musun? ABD yönetiminin sen lityum alabilesin diye Bolivya'da Evo Morales'e darbe organize etmesi." ifadeleriyle yanıt verdi.

Musk ise "Kime istiyorsak darbe yaparız. Aş bunları" karşılığını verdi.