Elon Musk'a AP Genel Kurul daveti

AA

43 milletvekili, AP Başkanı Roberta Metsola'ya ortak imzalı mektup gönderdi.

Mektupta, ABD'li iş insanı Elon Musk'ın Genel Kurula davet edilmesi istendi.

TALEP AŞIRI SAĞCI GRUPLARDAN GELDİ

Davetin seçkin ve sembolik önemdeki konukları ağırlayarak AB'nin uluslararası arenadaki rekabet edebilirliğini artırma hedefi kapsamında olduğu belirtilen mektupta, Musk'ın çığır açan başarıları ve vizyonunun AB'yi yenilikçi teknolojilerin merkezi yapma konusunda fikir verebileceği kaydedildi.

Mektuba imza atan milletvekillerinin aşırı sağcı gruplara mensup olması dikkati çekti.

AVRUPALI AŞIRI SAĞCI SİYASETÇİLER İLE MUSK ARASINDAKİ İLİŞKİLER

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın yeni yönetiminde de yer alacak Musk, son günlerde Avrupa'da aşırı sağcı siyasi çevrelere destek verdiği gerekçesiyle adından söz ettiriyor.

Son olarak Musk, sahibi olduğu X platformunda aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Eş Başkanı ve başbakan adayı Alice Weidel ile canlı yayın yapmıştı.

Avrupalı liderler Musk'ı ülkelerin iç işlerine müdahale etmekle suçlamıştı.

AP milletvekillerinden bir kısmı ise Musk'ın sosyal medyada aşırı sağı öven paylaşımlarına karşı AB'yi harekete geçmeye çağırmıştı.