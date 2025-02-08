Elon Musk'ın annesi New York Moda Haftası'nda podyuma çıktı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın en önemli müttefiklerinden biri olan Elon Musk, açıklamaları ve paylaşımlarıyla tüm dünya tarafından konuşuluyor.

Ancak Musk, bu defa farklı bir konu ile gündeme oturdu.

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın 76 yaşındaki annesi Maye Musk, Manhattan'da New York Moda Haftası için yürüdü.

MUSK'IN ANNESİ PODYUMDA

Podyuma çıkarak moda dünyasında yeniden dikkatleri üzerine çeken Maye Musk, genç ve dinç görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

Tecrübeli model, Juzui markasının defilesinde uzun, pırıltılı kömür rengi bir elbise ve beyaz tüylü bir kürk ceketle sahne aldı.

Markanın kreatif direktörü Taoray Wang, Maye Musk'a olan hayranlığını dile getirerek, "Maye bir insan, bir kadın olarak ona gerçekten hayranım ve saygı duyuyorum." dedi.

KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Maye Musk, kariyeri boyunca Dolce & Gabbana, Christian Siriano ve Philipp Plein gibi ünlü markalar için de podyuma çıktı.

Ancak son yıllarda, özellikle Taoray Wang'ın defilelerinde boy göstermeyi tercih ediyor ve genellikle şovların kapanışını yapıyor.