Elon Musk'ın 'hemşehrilerine' ayrıcalık: Güney Afrikalılar ABD yolunda

Haber Merkezi

ABD'de sıkı mülteci politikaları devam ediyor...

Başta Afganistan ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere ABD'ye sığınma başvuruları tamamen durdurulmuş vaziyette.

GÜNEY AFRİKALILARA AYRICALIK

Ancak ABD, Güney Afrikalı beyazlar için özel bir program başlattı.

Güney Afrika'dan yola çıkan 49 kişilik ilk grup, Washington'a ulaştı.

Dünyanın neredeyse tamamına kapılarını kapatan ABD'ye mülteci olarak kabul edildiler.

SIĞINMA HAKKI ELDE ETTİLER

"Siyahilerin liderliğinde" ırkçılığa maruz kaldıkları gerekçesiyle, Trump yönetiminden sığınma hakkı aldılar.

Güney Afrika’daki beyazların büyük bölümünü yüzyıllar önce bölgeye giden Hollanda kökenli çiftçilerin torunları olan "Afrikaner" etnik grubu oluşturuyor.

IRKÇILIĞA UĞRADIKLARI İDDİA EDİLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump bu etnik grubun, Güney Afrika'daki siyahi hükümet tarafından ırk ayrımcılığına uğradığını öne sürüyor.

70 BİN İLTİCA BAŞVURUSU GELDİ

Güney Afrika’daki beyaz azınlık grubunun üyelerini yeniden yerleştirme planı kapsamında ABD'ye yaklaşık 70 bin iltica başvurusu gerçekleştirildiği gelen haberler arasında.

Donald Trump'a en yakın isimlerden olan Elon Musk da 1971'de Güney Afrika'da doğmuştu.