Elon Musk'tan Donald Trump'a: Yazdıklarımdan pişmanım

Haber Merkezi

Dünya, ABD Başkanı Donald Trump ve Elon Musk arasındaki kavgayı konuşuyor.

Sadece ABD'de değil tüm dünyada yankı bulan bu krizde Musk tarafından geri adım geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Elon, pişman olduğunu söyledi.

"YAZDIKLARIMDAN PİŞMANIM"

Musk paylaşımında, "Geçtiğimiz hafta Başkan Trump hakkında yazdığım bazı yazılardan pişmanım. Çok ileri gittim." ifadelerini kullandı.

Musk'ın bu paylaşımı, ikili arasındaki krizin sona erdiği ve barışın yaklaştığı yorumlarına neden oldu.

MUSK - TRUMP KAVGASI

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim." ifadelerini kullanmıştı.

"BEN OLMASAYDIM SEÇİMİ KAZANAMAZDI"

Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.

EPSTEIN DOSYASI ÇIKIŞI

Trump'ın daha önceki hazine borç yükü ile ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" paylaşımlarını yapmıştı.

Musk ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmişti.