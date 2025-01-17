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AA

Özgür Suriye'de cumalar huzurla eda ediliyor...

Suriye'nin başkenti Şam'da 61 yıllık Baas rejimi döneminde ibadet özgürlüğünün kısıtlandığı tarihi Emevi Camii'nde, restorasyon öncesi son cuma namazı kılındı.

BİR SÜRE KAPALI KALACAK

Restorasyon nedeniyle bir süre kapalı tutulacak olan camiye Suriyeliler yoğun ilgi gösterdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ LANETLENDİ

Yüzlerce kişinin yan yana saf tuttuğu camiye gelen halk, fotoğraf çektirdi.

Cuma namazı sonrası caminin giriş kapısında toplanan bir grup kalabalık, terör örgütü PKK ve YPG’yi lanetledi.

TERÖR KARŞITI SLOGANLAR ATILDI

"PKK-YPG terör örgütü bölücüdür. Suriye'yi terk et" yazılı dövizler taşıyan kalabalık, terör karşıtı slogan attı.

"ONLARI BURADA İSTEMİYORUZ"

Grup adına konuşan Münbiçli bir kişi, "Suriye'nin kuzeyinden terör örgütü PKK ve YPG'nin çıkarılmasını istiyoruz. Biz Kamışlılıyız, Hasekeliyiz, Münbiçliyiz. Biz onların buradaki varlığını istemiyoruz. Onlar din düşmanı." ifadelerini kullandı.

Suriyelilerin terör örgütünün varlığından şikayetçi olduğunu vurgulayan Münbiçli adam, "PKK-YPG oradaki halkı temsil etmiyor. Suriye halkı olarak onları istemiyoruz. Eğer siyasetle çıkmazlarsa silahla çıkaracağız." dedi.