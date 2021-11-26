Emmanuel Macron, Boris Johnson'un 'göçmen' mektubuna yanıt verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un "göçmen" mektubuna cevap verdi. Macron, "Yöntemler ciddi olmadığında şaşırıyorum" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya üzerinden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için bir mektup yayınlandı.

Göçmenleri ilgilendiren mektubunu sosyal medyadan yayınlayan Johnson'a, Macron'dan yanıt geldi.

Macron, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile ikili ilişkileri güçlendirmesi beklenen Quirinale Antlaşması'nın Roma’da imzalamasının ardından, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin sorularına cevap veren Macron, sosyal medyadan yayınlanan kamu mektubunu eleştirdi.

"YÖNTEMLER CİDDİ OLMADIĞINDA ŞAŞIRIYORUM"

Johnson'un Manş’taki göç kriziyle ilgili sosyal medyada yayınladığı mektuba tepki gösteren Macron, “Yöntemler ciddi olmadığında şaşırıyorum" dedi.

Macron, İngiltere Başbakanı'nı sosyal medyada aracılığıyla iletişim kurmak yerine geleneksel diplomatik kanalları tercih etmeye davet ederek “Bu konularda liderler arasında sosyal medyada ve kamuoyuna açıklanan mektuplar aracılığıyla iletişim kurulmaz” ifadelerini kullandı.

"GÖÇMENLERİ GERİ AL"

Macron, İngiltere ile göç konusunda diyaloğun “ciddi olmaya karar verirlerse” devam edebileceğini söyledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Macron'dan Fransa'dan İngiltere'ye gelen göçmenleri geri almasını istemişti.

Johnson Macron için sosyal medya hesabında paylaştığı açık bir mektupta, "Manş Denizi'ni geçen tüm yasa dışı göçmenlerin geri dönüşüne izin vermek için ikili bir geri kabul anlaşması yapmamızı öneriyorum" demişti.

Çarşamba günü Fransa'nın kuzeyinde bulunan Pas-de-Calais bölgesinden İngiltere’ye gitmek üzere yola çıkan bir teknenin dün Manş Denizi’nde batması sonucu en az 31 kişi hayatını kaybetmişti.