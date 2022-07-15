Emmanuel Macron, Fransa halkının enerji tasarrufu yapmasını istedi

Macron, ülke olarak Rus gazı olmadan idare etmeleri gereken senaryoya hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, işletmeleri, devlet kurumlarını ve haneleri daha fazla enerji tasarrufu yapmaya çağırdı.

Macron'un çağrısı, Rusya'nın gaz tedarikini kesme ihtimalinin konuşulduğu ve Ukrayna'daki savaşın uzayabileceğine dair endişelerin arttığı bir dönemde geldi.

"Rus gazı olmadan idare etmemiz gerekiyor"

Bastille Günü'yle ilgili açıklama yapan Macron, "Rusya, şimdiden gaz dağıtımını kesmeye başladı ve enerjiyi savaşta silah olarak kullanacağının mesajını veriyor." dedi.

Macron, "Tamamen Rus gazı olmadan idare etmemiz gereken bir senaryoya hazırlanmalıyız. Bu muhtemel. Genel seferberliğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Elektrik ve petrol kıtlığı senaryosu

Fransa Cumhurbaşkanı, ilk kez, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonucunda ülkesinin 1970'lere ilişkin elektrik ve petrol kıtlığı senaryosu ile karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Fransa'da bakanlar, daha önce, ükenin nükleer enerjideki gücünün, Avrupa'daki komşulara kıyasla Rusya'dan gaz ithalatına daha az bağımlı olduğu anlamına geldiğini öne sürmüştü.

Kış mevsimi için stok çağrısı

Almanya, sokak ışıklarını karartmaktan yüzme havuzlarındaki ısıtmayı kısmaya kadar çeşitli hamlelerde bulunarak enerji tasarrufu için çabalıyor.

Diğer taraftan Emmanuel Macron, Avrupa'nın, enerji tasarrufunun yanı sıra gaz tedarikini çeşitlendirmesi ve kış mevsimi için stok yapması gerektiğini dile getirdi.

"Yaz ve sonbahar çok zor olacak"

Macron ayrıca, Ukrayna'daki savaşın uzayacağına inanıyor. Bu yüzden Batılı ülkelerin, Devlet Başkanı Vladimir Zelensky hükümetini ve Ukrayna ordusunu desteklemeye devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Financial Times'ın haberine göre, Macron, "Savaş alanında bu yaz ve sonbahar çok zor olacak." diye ekledi.