Emmanuel Macron, Gazze anlaşmasına destek için Mısır'a gidecek

İki devletli çözümü desteklediğini her fırsatta dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır ziyareti sırasında “barış planını” uygulamak için atılacak sonraki adımları görüşeceğini belirtti.

MISIR'DA LİDERLER ZİRVESİ

ABD merkezli Axios haber sitesine göre Trump, gelecek hafta Mısır'a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Gazze konulu uluslararası zirveye katılacak.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mısır ziyareti esnasında Şarm eş-Şeyh kentinde bir Gazze zirvesi planlanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bu zirveye katılmak üzere Mısır'a gidecek.

ANLAŞMA 9 EKİM'DE DUYURULDU

Donald Trump, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas’ın ateşkes ve esir değişimi planının ilk aşaması üzerinde anlaştığını duyurdu.

Anlaşma, Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde, Türkiye, Mısır ve Katar’ın katılımıyla, ABD’nin gözetiminde 4 gün süren dolaylı müzakerelerin ardından sağlandı.

İsrail hükümeti de, Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı.

Anlaşmanın duyurulmasının ardınan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'e gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner ile batı Kudüs'te görüştüş.