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    Emmanuel Macron, tahıl konusunda Türkiye'nin rolünü vurguladı

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin konumuna dikkati çekti. Macron, Ukrayna'dan çıkarılamayan tahılla ilgili konuştu.
    • 01.06.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 09:43
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    Emmanuel Macron, tahıl konusunda Türkiye'nin rolünü vurguladı

    Küresel piyasalar, Rusya'nın saldırıları ve uyguladığı ablukalar nedeniyle Ukrayna'nın elinde kalan tahılın piyasaya sürülmesini bekliyor.

    Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde konu masaya yatırıldı.

    "Türkiye önemli rol üstleniyor"

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirve sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki tahılın ülke dışına çıkarılmasında Türkiye'nin önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

    Macron, Afrika Birliği dönem başkanı Senegal ile gıda güvenliği konusunda görüştüklerini belirtti.

    "Türkiye'nin yardımıyla tahılı ülkeden çıkarmaya çalışıyoruz"

    Ukrayna'da bekletilen 20 milyon ton tahıla değinen Macron, kısa vadede Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde, Türkiye'nin yardımıyla tahılı ülkeden çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.

    Macron, Türkiye'nin konumu ve Karadeniz ile ilgili anlaşmalar kapsamında önemli bir role sahip olduğuna dikkati çekti.

    Emmanuel Macron, tahıl konusunda Türkiye nin rolünü vurguladı #1

    Erdoğan-Putin görüşmelerine işaret etti

    Tahıl ve buğdayın Ukrayna dışına çıkarılmasına ilişkin Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmelerden olumlu sonuçlar alındığını ifade etti.

    AA'nın aktardığına göre, Fransa Cumhurbaşkanı, sorunun gelecek günlerde çözüme kavuşturulmasını umduğunu belirtti.

    Macron: Çözüm arayışlarını takdirle karşılıyorum

    Macron ayrıca, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'nin bu konudaki duruşunu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çözüm arayışlarını takdirle karşıladığını sözlerine ekledi.


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