Emmanuel Macron'dan Irak'la ekonomik işbirliği açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Irak ile ekonomik işbirliğini genişletmeyi arzuladığını söyledi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kazımi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede, Irak ile Fransa arasındaki ikili siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin çerçeveleri ve bunları iki halkın çıkarları doğrultusunda iyileştirmenin ve ilerletmenin yolları tartışıldı.

"IRAK İLE EKONOMİK İŞBİRLİĞİNİ GENİŞLETMEYİ ARZULUYORUZ"

Telefon görüşmesinde ayrıca uluslararası ve bölgesel durumlar ile uzlaşı ve istikrarın güçlendirilmesi konuları da ele alındı.

Görüşmede, ülkesinin Irak'ı desteklediğini kaydeden Macron, Irak ile özellikle ekonomik işbirliğini genişletmeyi ve Fransız şirketlerinin çeşitli sektörlerde yatırım yapmayı arzuladığını söyledi. Kazımi de ülkesinin tüm uluslararası ortaklarla dengeli işbirliği ve karşılıklı ilişkiler kurmaya devam ettiğini dile getirdi.