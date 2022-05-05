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    Emmanuel Macron'un vekilinin iç çamaşırı skandalı

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un partisinin 39 yaşındaki vekili Coralie Dubost'un, satın aldığı binlerce euroluk iç çamaşırı alışverişini harcama gideri olarak yazdırdığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 11:11
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    Emmanuel Macron'un vekilinin iç çamaşırı skandalı

    Fransa'da yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'un başı seçilir seçilmez belaya girdi.

    Fransa, Macron'un partisinin Montpellier vekili 39 yaşındaki Coralie  Dubost’un iç çamaşırı skandalı ile sarsıldı.

    İç çamaşırı harcamalarını gider olarak gösterdi

    Dubost’un, ayda 2 bin euroyu bulan iç çamaşırı ve diğer giyim harcamalarını parlamentonun gideri olarak gösterdiği ve hiç ödeme yapmadığı tespit edildi.

    Suçlamaların ardından parlamentoda etik soruşturmasında incelemeler başlatılırken Dubost, görevinden istifa etti.

    Emmanuel Macron un vekilinin iç çamaşırı skandalı #1

    Fransanın en tarz politikacısı

    Gelecek aylarda yapılacak parlamento seçimi öncesinde bu istifa, parlamentoda çoğunluğu sağlamak isteyen Macron’a ağır bir darbe oldu.

    İş dünyası ve akademinin yakından tanıdığı Dubost, Fransa’nın en tarz sahibi siyasilerinden biri olarak biliniyordu.

    Emmanuel Macron un vekilinin iç çamaşırı skandalı #2

    "Kendimi aileme adayacağım"

    Konuya ilişkin sessizliğini bozarak açıklama yapan Dubost, “Siyasi yaşamı bırakma ve kendimi aileme adama zamanının geldiğini düşünüyorum. Son dönemde haksız saldırıların hedefi oldum. Ben salaklık yaptım. Yalancılık yapmadım. Parlamentoda giydiğim kıyafetler ile kişisel kıyafetler farklı. Özel hayatımda ve iş dünyasında aynı kıyafetleri giymiyorum.” derken, kendisine verilen harcırah ile yapılan otel ve yemek harcamaları ile ilgili ise bir açıklama yapmadı.

    Emmanuel Macron un vekilinin iç çamaşırı skandalı #3

    Emmanuel Macron un vekilinin iç çamaşırı skandalı #4


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