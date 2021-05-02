Empire State Binası'nın 90'ıncı yılı

New York'ta turistlerin uğrak noktası olan bina, 1931 yılında açıldı.

ABD'nin New York şehrindeki simge yapılardan Empire State, 90'ıncı yılını kutluyor.

New York City Belediyesi, sosyal medya paylaşımıyla binanın yeni yaşını kutladı.

"NEW YORK'UN TEMSİLİ"

Belediyenin paylaşımında, Blasio'nun yapıdan bir fotoğrafına yer verilerek, "Empire State Binası'ndan selamlar" denildi.

Empire State Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Başkanı Anthony Malkin, bina için "New York şehrinin otantik temsili, ruhumuz" ifadesini kullandı.

1931'DE HALKA AÇILDI

1 yıl 45 günlük sürede inşa edilen söz konusu yapı, dönemin ABD Başkanı Herbert Hoover'ın görevi sırasında, 1 Mayıs 1931 tarihinde halka açıldı.

Hızla kültürel bir simgeye dönüşen kule, turistik cazibe merkezi ve birçok Hollywood filminin üssü haline geldi.

EN ÇOK FOTOĞRAFLANAN BİNA

ABD basınından CBS'in aktardığına göre, Empire State, dünyada en çok fotoğraflanan bina olarak biliniyor ve yılda yaklaşık 4 milyon turisti ağırlıyor.

Belediye Başkanı Blasio, binayı işaret ederek, "Kim olduğumuzun bir parçası ve New York şehrinin azametini görmek için en iyi yer." dedi.